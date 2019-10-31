Роскомнадзор проверяет информацию о дактилоскопии у школьников

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор проверяет информацию о якобы имевшей место дактилоскопии школьников в рамках ранее закрывшегося проекта Genetic-test в Подмосковье, будут проведены встречи с родителями учеников. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в четверг сообщил и.о. заместителя главы ведомства Юрий Контемиров.

Как сообщала газета "Коммерсантъ", сотрудники корпоративного университета "Синергия" якобы без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ. В университете и одной из школ утверждают, что данные не сохраняются, а тестирование проводится в рамках профориентационного теста.

"Реализация проекта была прекращена. Наша задача - проверить, был ли проект возобновлен, или это какая-то старая франшиза <...> Сейчас мы разбираемся на предмет того, что, если этот проект был возобновлен, то какая его технологическая начинка? Если выяснится, что дактилоскопия или биометрия не обрабатывались, мы будем оценивать реализацию проекта с точки зрения обработки персональных данных. Должно быть согласие родителей, четко прописано, для чего делается тест, цели отработки, вопрос уничтожения", - сказал он, отметив, что в данном случае сбор дактилоскопической информации был бы абсолютно незаконным.

Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сообщил журналистам, что 1 ноября пройдет встреча с родителями школьников, которые приглашались к тестированию. "В школы запросы направлены, в "Синергию" запросы направлены", - сказал он, не исключив внеплановые проверки при поступлении заявлений со стороны родителей.

Ранее Роскомнадзор потребовал от университета "Синергия" предоставить информацию о порядке проведения тестирований с использованием дактилоскопии. По данным ведомства, некоторое время назад Роскомнадзором выявлены случаи реализации проекта на территории 44 субъектов РФ в деятельности 164 операторов, и по итогам принятых мер их деятельность в части биометрических данных была прекращена.

Ректор университета Артем Васильев опроверг информацию о проведении дактилоскопии у школьников и сотрудничество с компанией Genetic-test, отметив, что вуз "не занимается определением наклонностей обучающихся по линиям пальца".