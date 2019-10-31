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Дед Мороз напишет этнографический диктант

Он будет писать диктант в своей вотчине, которая находится в деревне Морозовица в Вологодской области

ТАСС, 31 октября. Дед Мороз примет участие в Большом этнографическом диктанте. Об этом ТАСС сообщили в резиденции Деда Мороза.

"Он будет писать диктант завтра в своей вотчине", - сказала представитель резиденции, добавив, что вотчина Деда Мороза расположена в деревне Морозовица (Вологодская область).

Постоянное жилье Дед Мороз получил в Великом Устюге в 1999 году. Там успешно функционируют городская резиденция Деда Мороза, его почта и Дом моды.

1 ноября в четвертый раз пройдет Большой этнографический диктант. Международная просветительская акция приурочена ко Дню народного единства. Она направлена на популяризацию знаний о культуре и традициях народов России. Участники должны ответить на 30 вопросов: 20 общих и 10 уникальных для каждого региона. Сделать это нужно за 45 минут, максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100.

Общие вопросы посвящены принципам Конституции РФ, административно-территориальному устройству России, целям государственной политики страны, основным этнографическим понятиям, культурному наследию России и другим темам. Диктант также можно будет написать онлайн с 1 по 4 ноября.

Теги
РоссияВологодская область
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Онлайн
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