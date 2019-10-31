Путин пообещал, что в нацпарке "Куршская коса" построят велосипедную дорожку

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал, что в национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области построят велосипедную дорожку для посетителей. С этой просьбой выступила на встрече главы государства с представителями общественности Калининградской области студентка Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Екатерина Олифиренко.

"Я не знаю, принято уже решение или нет, но обещаю, что, если оно не принято, мы его примем и сделаем эту велодорожку ", - ответил ей Путин.

Президент поинтересовался у калининградского губернатора Антона Алиханова, сколько стоит этот проект. Глава региона затруднился назвать сумму, но сообщил, что, по его данным, проект был одобрен на недавнем заседании профильной комиссии в Минэкономразвития. Директор нацпарка Анатолий Калина в свою очередь уточнил, что проект оценивается примерно в 451 млн рублей, протяженность велодорожки - 41 км. "Ничего себе, велодорожка!" - удивился президент.

Комментируя эту ситуацию, президент рассказал о том, как несколько лет назад, когда он был премьер-министром, экологи обращались к нему с просьбой запретить жестокий по отношению к животным промысел бельков в северных регионах страны, "но отменить оказалось нельзя, потому что для местных жителей это традиционный вид промысла, они за счет этого живут".

"Мне стало совсем жалко этих бельков, и я спросил, сколько за счет этого промысла зарабатывают. Мне, по-моему, сказали, 30 млн рублей. Я решил, Россия не обеднеет, а так бельков сохраним. А когда принесли бумагу на подпись, там получилось, по-моему, 3 млрд рублей. Я примерно цифру называю, боюсь соврать. Но я помню, я сильно рассердился, но 300 млн рублей пришлось выдать", - рассказал он.