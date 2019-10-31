В Минкультуры назвали причину закрытия рязанского филиала МГИК

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. Предписание МЧС в связи с аварийным состоянием здания стало причиной закрытия Рязанского филиала Московского государственного института культуры (МГИК). Об этом сообщил журналистам в четверг замминистра культуры РФ Николай Овсиенко.

Ранее Минкультуры РФ выпустило приказ о ликвидации филиала МГИК в Рязани. На момент поступления документа в филиале обучались немногим менее 400 человек. Студентам и преподавателям руководство вуза предложило перевестись в головное подразделение в Москве.

"По Рязанскому филиалу МГИК решение принято, оно принято ученым советом МГИК на основании предписаний МЧС в связи с аварийным состоянием здания. Абсолютно все студенты рязанского филиала получат возможность продолжить обучение в МГИК с полным обеспечением общежитием, стипендией - не пострадают в этом смысле, получат полноценное образование", - сказал Овсиенко.

Он также уточнил, что текущий семестр студенты будут доучиваться в Рязани.

Согласно данным на сайте вуза, рязанский филиал МГИК - единственная образовательная организация высшего образования на территории Рязанской области, где есть необходимые условия и творческая атмосфера для обучения профессиям в сфере культуры и искусства. В состав филиала входит факультет искусств и социально-культурных технологий, а также отделение дополнительного профессионального образования. Вуз готовит бакалавров по народной художественной культуре, режиссеров, хореографов, дирижеров, дизайнеров, библиотекарей и другим специальностям отрасли культуры. Филиал действует с 1980 года.