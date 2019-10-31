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В Госдуме сообщили о кратном росте числа жалоб на ошибки при назначении инвалидности

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль убежден, что необходимо упрощать процедуру получения инвалидности

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Число обращений граждан в регионах с жалобами на ошибки при назначении инвалидности в последнее время возросло кратно, проблема требует общефедерального решения. Об этом сообщил в четверг ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области не исключил, что, несмотря на наличие ряда контрольных механизмов, возможно ужесточить наказания для медиков, которые допускают ошибки при назначении инвалидности.

"Знаю об этой проблеме очень хорошо. В последнее время обращений [к депутатам] по поводу установления или подтверждения инвалидности стало в разы больше", - сказал Огуль, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, к медико-санитарной экспертизе у людей много вопросов. "Практически на каждый личный прием ко мне обращаются несколько человек с такими вопросами. В ручном режиме решаем их. Но здесь нужно решение в масштабах страны, поскольку уже понятно, что данная проблема, связанная с заключением медико-социальной экспертизы, стала системной", - констатировал депутат.

Он убежден, что необходимо упрощать процедуру получения инвалидности.

"Это поможет избежать многих проблем, - полагает политик. - Особенно если дело касается детей с тяжелыми врожденными заболеваниями - ведь здесь зачастую важно вовремя начать проводить реабилитационные процедуры, а официальное подтверждение инвалидности гарантирует государственную поддержку: определенные льготы, необходимые лекарства, средства реабилитации". Для таких семей это жизненно важно, заключил Огуль.

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