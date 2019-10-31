Суд в Карелии отказался направить потерпевшую по делу Дмитриева на стационарную экспертизу

ТАСС, 31 октября. Петрозаводский горсуд не удовлетворил ходатайство адвоката главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери, сексуальном насилии над ней и незаконном хранении частей оружия, о назначении стационарной судебной экспертизы для потерпевшей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

"Ходатайство не удовлетворили, отказали, само заседание продолжается", - сказал собеседник агентства, комментируя заседание суда, которое проходит в четверг.

Ходатайство о стационарной психолого-психиатрической экспертизе в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии им. Сербского в Москве адвокат Дмитриева подал в середине июня 2019 года. Предыдущее заключение психолога о состоянии девочки прокуратура представила в июне 2018 года на рассмотрении апелляционной жалобы в Верховном суде Карелии на решение суда первой инстанции, который оправдал Дмитриева по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии.

По версии следствия, в 2012-2016 годах он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери, а также занимался изготовлением порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена. Правозащитник не признает себя виновным.

Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. Кроме того, ранее в распоряжение ТАСС попало письмо, в котором более 200 деятелей культуры и искусства подписали обращение в поддержку Дмитриева. Среди них - лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, музыкант Борис Гребенщиков, телеведущий Владимир Познер, народная артистка России Чулпан Хаматова и другие. Авторы обращения утверждают, что деятельность следователей и прокуроров Карелии в отношении Дмитриева "входит в противоречие с официальной позицией федерального центра, демонстрирующего последовательную поддержку процесса реабилитации жертв политических репрессий и увековечения мест их захоронений".