Путин возмутился попытками сэкономить деньги на зарплатах санитарок

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета заявил, что некоторые случаи попыток сэкономить деньги на зарплатах медперсонала вызывают недоумение. Он привел в пример и без того маленькие зарплаты санитарок, которых иной раз переводят на ставки уборщиц.

"Создание условий для достойного исполнения их врачебного долга - это, безусловно, наша общая, важнейшая задача. В том числе, нужно наконец разобраться, насколько эффективна действующая система оплаты труда, - сказал президент. - Сейчас не буду вдаваться в детали <...>, но некоторые вещи ну просто вызывают удивление. Допустим, вот санитарок мы приравняли по темпам роста заработной платы к среднему персоналу, но начали их переводить в уборщицы. Ну зачем? И так у них не такая уж большая заработная плата, ну и экономия. На чем экономим-то?"

Путин подчеркнул, что "доктора, средний медперсонал - это люди, на которых лежит огромная ответственность за здоровье каждого человека, а значит, всего нашего народа". По его словам, очень многое зависит от опыта, знаний, квалификации врачей, занятых в первичном звене, от их внимания к пациенту.

Глава государства напомнил, что для финансирования мер по модернизации первичного звена здравоохранения на три года с 2020 года предусмотрено 150 млрд рублей дополнительных средств по 50 млрд рублей в год. Эта сумма оценивается как достаточная для начального периода модернизации во втором полугодии следующего года. "Считаю, что после проведения экспертизы региональных программ, объем ассигнований может быть и скорректирован", - отметил президент. Путин добавил, что готов выслушать предложения участников заседания, чтобы добиться видимых результатов от использования выделяемых средств.