В Минюсте считают, что движение "За права человека" не сможет исправить свои нарушения

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Представитель Минюста в четверг попросила Верховный суд России ликвидировать движение "За права человека" Льва Пономарева в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями оформления деятельности, передает корреспондент ТАСС.

"Нарушений устава и закона при созыве и проведении съезда допущено много, и все это представлено в органы власти. Это же не междусобойчик какой-то за чаем. Это официальная отчетность, которую я не представляю, как сейчас исправить", - сказала представитель Минюста. Так, в Минюст не было предоставлено уведомление о сборе съезда, в различных документах указывается различное число участников съезда. "Представленные отчеты являются неустранимыми. Всего обнаружено 13 пунктов нарушений, из них четыре - неустранимые", - сказала он, отвечая на вопросы суда.

Среди нарушений движения представитель Минюста также назвала указание неточного юридического адреса, включение в движение коллективных членов, несмотря на отмену такого юридического понятия, включение в организацию кузбасского отделения, что не соответствует названию региона - Кемеровской области. В свою очередь Лев Пономарев считает нарушения формальными и легко устранимыми.

Минюст России в период с 14 января по 8 февраля 2019 года во исполнение требования Генеральной прокуратуры РФ провел внеплановую проверку деятельности Общероссийского общественного движения защиты прав человека "За права человека". В результате проверки Минюст пришел к выводу, что движение осуществляет деятельность с грубыми нарушениями действующего законодательства и не соблюдает положения собственного устава.

Министерство выносило в адрес совета движения предупреждение и представление об устранении выявленных нарушений. В Минюсте ранее сообщили, что нарушения не были устранены. В связи с этим министерство направило в Верховный суд административный иск о ликвидации движения. В свою очередь лидер движения Лев Пономарев сообщил ТАСС, что поводом для иска стало несоответствие устава новым требованиям закона. По его словам, другой претензией Минюста стало то, что движение нарушает требования закона об иностранных агентах, в частности, не указан факт нахождения в реестре в соцсетях.

12 февраля этого года Минюст включил движение "За права человека" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента. В министерстве пояснили, что факт соответствия движения признакам иноагента установлен в ходе внеплановой документарной проверки. Движение "За права человека" во главе с Пономаревым уже признавали НКО-иноагентом в декабре 2014 года. Однако год спустя, в декабре 2015 года, оно было исключено из реестра, поскольку Минюст после внеплановой проверки установил, что движение прекратило выполнять функции иноагента.