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УФСИН Карелии проверит переписку сотрудника петрозаводской колонии и журналистки

В четверг в издании "Медиазона" появился материал, где говорится о полученных от работника ИК-9 угроз в отношении журналистки Аллы Константиновой

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия проведет служебную проверку из-за переписки, в которой могли быть угрозы сотрудника исправительной колонии №9 Игоря Тузова в адрес журналистки "Медиазоны" Аллы Константиновой, которая ранее опубликовала материал о пытках осужденных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Будет проведена служебная проверка в отношении этого сотрудника, переписка у нас есть", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что Тузов является сотрудником исправительной колонии №9 в республике.

В четверг издание "Медиазона" опубликовало материал, в котором говорится, что журналистка издания Алла Константинова получила от Тузова угрозы в личной переписке в соцсети "Вконтакте". Ей якобы поступали сообщения, что к ней придут "люди в черном" и "будут задавать ей вопросы". По данным издания, адвокат Роман Масляев после этого написал в СК и ФСБ просьбу "принять меры в пределах компетенции СК и УФСБ к недопущению любых агрессивных действий против журналистки".

Видео с пытками в колонии

В начале октября на платформе YouTube пользователь под ником "Говори правду" выложил ролик, на котором, предположительно, начальник колонии ИК-9 Петрозаводска Иван Савельев и еще один человек избивают заключенного. Люди в кадре наносят ему удары по голове, корпусу и шее. На видео стоит дата 20 февраля 2014 года. В этот период Савельев занимал пост замначальника ИК-9 по безопасности и оперативной работе, сообщало издание "Медиазона".

После этого СК возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия"), а представители центрального аппарата ФСИН России начали проверку. В республиканском управлении ТАСС также сообщили, что Савельев в настоящее время находится в отпуске.

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