Осужденный фигурант "списка Титова" планирует обжаловать приговор за мошенничество

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 октября. /ТАСС/. Бизнесмен Андрей Каковкин, который стал первым вернувшимся в Россию предпринимателем из так называемого лондонского списка Бориса Титова и при этом был осужден на три года колонии общего режима по делу о мошенничестве, планирует обжаловать решение суда в Ростове-на-Дону. Об этом в четверг ТАСС сообщил глава ассоциации защиты бизнеса, помощник бизнес-омбудсмена России, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в СИЗО Александр Хуруджи.

"Безусловно, планирует [обжаловать]. Мы [ассоциация защиты бизнеса] со своей стороны окажем максимальную поддержку - юридическую и информационную, потому что мы изучали это дело, мы не видим его прямого участия в этом деле. Вины мы не нашли", - сказал он.

По его словам, ассоциация и защита будут настаивать на невиновности бизнесмена. Хуруджи назвал случившееся "неприятным сигналом", особенно защитники удивлены реальным сроком.

Каковкин стал первым фигурантом так называемого лондонского списка Бориса Титова, который вернулся из-за рубежа в Россию (в феврале 2018 года). В августе того же года в пресс-службе Титова сообщили, что полиция прекратила уголовное дело против Каковкина, однако спустя несколько дней Титов заявил о возобновлении уголовного преследования бизнесмена, дело было возобновлено по решению прокуратуры. Сообщалось, что после возвращения в Россию бизнесмен планировал продолжать заниматься бизнесом.

Учредителя и директора ООО "Торговый дом "Гриф" Каковкина обвиняли в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Уголовное дело в отношении него было возбуждено в 2016 году, следствие считало, что он совершил хищение денежных средств ООО "Дитис" путем мошенничества. При заключении одного из договоров займа он якобы принял на себя обязательства, заведомо не намереваясь их исполнять. Эти обвинения отвергала защита Каковкина.

"Лондонский список" - условное название списка бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, при этом в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Как сообщали ранее в пресс-службе Титова, Генеральная прокуратура предложила разработать поправки в уголовно-процессуальный кодекс, которые дадут гарантии бизнесменам из так называемого лондонского списка о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ.