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В ГУФСИН опровергли информацию о жестоком избиении заключенного в пермской колонии

По результатам проведенной проверки выяснилось, что мужчина получил незначительную бытовую травму, и ему оказали всю необходимую медицинскую помощь

ПЕРМЬ, 31 октября. /ТАСС/. Главное управление федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Пермскому краю провело проверку в исправительной колонии ИК-9 города Соликамск после сообщений местных СМИ и в Facebook о жестоком избиении заключенного, данный факт не подтвердился. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального ГУФСИН.

В четверг местные СМИ со ссылкой на Facebook правозащитника Владимира Осечкина сообщили, что в ИК-9 с разрешения администрации колонии одного из осужденных "жестоко избили и сломали ему челюсть".

"По информации, вышедшей в сети Интернет, о якобы имевшем место случае избиения осужденного в ИК-9 проведена проверка. Установлено, что осужденный получил незначительную бытовую травму, медицинскими работниками оказана вся необходимая помощь, проведено обследование - переломов и каких-либо других травм не обнаружено. Физическая сила и специальные средства в отношение осужденного не применялись", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что конфликтов с другими заключенными у мужчины не было. В настоящее время в колонии работает заместитель прокурора Пермского края Виталий Ильенков и другие сотрудники надзорного ведомства.

Ранее в этой же колонии одного из заключенных избили и изнасиловали, сейчас идет расследование уголовного дела, также в октябре здесь еще один осужденный совершил самоубийство, а другой нанес себе повреждения.

Теги
РоссияПермский край
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