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Эксперт: Путин указал регионам, что оптимизацию в медицине надо ориентировать на людей

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова подчеркнула, что именно глава государства выступил инициатором рассмотрения всех проблем и вопросов первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Любые меры по оптимизации системы здравоохранения РФ должны быть ориентированы на потребности людей, а не формирование "красивой" отчетности. Как считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова, такой сигнал региональным властям дал на заседании президиума Госсовета в четверг президент РФ Владимир Путин.

Она акцентировала внимание, что именно глава государства выступил инициатором рассмотрения всех проблем и вопросов первичного звена здравоохранения. "Крайне важный сигнал был направлен региональным властям о том, что оптимизация здравоохранения и все реформы, все действия, которые в этой сфере предпринимаются, должны быть ориентированы на людей, - сказала ТАСС эксперт. - Не формально проводиться ради красивых цифр и приличной отчетности, а осуществляться с уважением к людям - как к пациентам, так и к тем, кто в этой сфере трудится".

"В частности, там был момент, который касается зарплат санитарок", - напомнила Федорова. Так, президент указал на практику, когда санитарок ради экономии переводят на ставки уборщиц. "Это абсолютно недопустимо. Экономия минимальная, а отсутствие уважения к тяжелому труду налицо", - констатировала она.

Политолог указала на предстоящее решение об увеличении расходов на модернизацию первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта на 550 млрд рублей. "Этот вопрос уже давно находится в зоне пристального внимания президента, это видно по тому, что он далеко не в первый раз обращается к этой теме - об этом же речь шла на "Прямой линии", - отметила она, подчеркнув, что это была непосредственно инициатива Путина.

По информации Федоровой, глава государства на Госсовете поддержал развитие санитарной авиации в регионах, но "строго сказал, чтобы ни какие охоты и рыбалки чиновники не летали". "Конечно, абсолютно недопустимо, чтобы санитарная авиация, предназначенная для спасения здоровья и жизни, использовалась в личных целях любыми чиновниками", - сказала в связи с этим она. По ее мнению, "это сигнал чиновникам о том, что любые прихоти и капризы, которые когда-то могли им сходить с рук, больше не пройдут". "Думаю, все у кого есть уши, смогут это услышать", - заключила эксперт.

В четверг в Светлогорске Калининградской области президент РФ Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Государственного совета "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения". Вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам заседания президиума Госсовета сообщил, что расходы на модернизацию первичного звена зравоохранения в рамках соответствующего нацпроекта будут увеличены на 550 млрд рублей.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияКалининградская область
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