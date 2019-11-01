Для взрослых — здорово, для детей — опасно. Врачи говорят о плюсах и минусах веганства

1 ноября в мире отмечают День вегана — праздник приверженцев самой строгой вегетарианской диеты, которая исключает любые продукты животного происхождения — не только мясо, но и молоко, рыбу, яйца и мед. Ведущие российские врачи рассказывают ТАСС о влиянии веганского питания на здоровье, о том, как правильно выстроить "зеленый" рацион у взрослых, и о том, к чему приводит веганская диета у детей

Хищники vs травоядные Если вы забьете в строку поисковика слово "веганы", Google выдаст в первую очередь варианты "веганы это секта", "веганы это плохо" и "веганы живут дольше". Собственно, на этих трех утверждениях и держится драма отношений веганов и мясоедов. Первые утверждают, что отказ от животной пищи мало того что не приводит к убийству животных, так еще и сохраняет молодость, укрепляет здоровье, снижает риск заболеть раком и продлевает жизнь. Вторые — что животный белок человеку необходим, а люди, активно пропагандирующие веганство, чуть ли не сектанты. Радикалы есть и в том и в другом лагере. По данным аналитической компании "Крибрум", проводившей мониторинг российских соцсетей в течение года — с октября 2018-го по октябрь 2019-го, — 26% всех сообщений на тему "веганство" в Рунете были негативными по отношению к идее отказа от животной пищи и к людям, которые придерживаются растительной диеты.

Описание Соотношение сообщений на тему "веганство" по типу модальности в соцсетях Рунета

При этом большая часть хейтеров ненавидит веганов беспричинно или за навязывание их идей и совсем немного (8%) — за то, что веганы делают "травоядными" своих детей.

Описание Причины ненависти к веганам в соцсетях

Именно в этой маленькой группе самые острые баталии и самое сильное неприятие веганов — чтобы убедиться в этом, достаточно зайти на любой родительский форум в ветку обсуждений приемлемости растительной диеты для детей. "Не ходим в детский сад, потому что там никто не хочет идти на уступки, со своей едой не пускают. Ищем частный сад, где есть веганское меню". "Мы на домашнем обучении из-за школьной столовой". "Свекровь грозится нажаловаться в опеку и все время капает на мозги мужу, что меня надо лечить. Как-то муж с сыном поехал к ней, так потом сын рассказал, что бабушка накормила его блинами с мясом! Устроила сканадал, ребенка больше не пускаю к ней". Таких историй тут сотни. Все веганские семьи, в отличие от обычных, несчастны почти одинаково — они ежедневно сражаются с бабушками и дедушками, с тещами и свекровями, с педиатрами и учителями за право кормить ребенка по своему усмотрению. Сталкиваясь с непониманием окружающих, веганы часто окружают себя единомышленниками, сводят к минимуму или и вовсе разрывают отношения с несогласными родственниками, переводят детей на домашнее обучение или ищут частную школу, где детям готовят веганские блюда.

Согласно исследованию аналитической компании "Крибрум", веганы часто разделяют философию йоги, ЗОЖ, феминизма, обеспокоены проблемами экологии, интересуются ведической культурой и аюрведой. Их привлекают vegan-friendly-страны, прежде всего Индия, Таиланд, Шри-Ланка, где вегетарианство никого не удивляет. Многие переезжают туда на ПМЖ или проводят в теплых краях зиму. "Мечтаю уехать в Индию с дочкой", — пишет 40-летняя Елена на одном из форумов. Она несколько сезонов работала в Индии гидом и именно там стала сначала вегетарианкой, а потом и веганом. Потом вышла замуж и родила дочь. Отношения в семье стали портиться, когда Елена запретила мужу и свекрови давать ребенку животную пищу. Год препирательств и скандалов закончился для семьи разводом. "Теперь он грозится отсудить у меня дочку, запретить ей выезд из России. Приезжал к нам и привез нарочно целый пакет детских творожков и мясных банок. А дочь от творога тошнит! И запах мяса не переносит. Это издевательство, считаю!" — возмущается Елена. "Мы тоже разводимся, — пишет ей в ответ другая мама. — Муж забрал ребенка к себе и дает ему там мясо — сын говорит, что они с папой ели пельмени. Я в ужасе! Я пыталась найти врача, который в суде скажет, что веганство не вредно для ребенка, — нашла известного диетолога. Но она сказала, что не может такое сказать! А адвокат посоветовал в суде заявить, что я ем мясо и вообще не веган, что муж врет! И что это — единственный шанс, чтобы сын остался со мной. Я не хочу врать, но он пообещал отобрать сына". Стоит ли детское меню, в котором будет не морковная или капустная, а говяжья котлета, не фруктовое смузи, а кефир и молоко, того, чтобы ради него делить ребенка в суде? Так ли угрожает детскому здоровью веганство с пеленок, если веганы со стажем утверждают, что прекрасно себя чувствуют и выглядят моложе ровесников-мясоедов? У врачей есть ответы на эти вопросы. Веганы. Рro et contra Один из аргументов противников веганов — вред исключительно растительной диеты, недостаток важных питательных веществ, белка, витаминов. Веганы парируют: именно потребление красного мяса и субпродуктов повышает риск инсультов и инфарктов. С веганами соглашается специалист по питанию, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник "ФИЦ питания и биотехнологии" Арсений Мартинчик: "Взрослым людям лучше сокращать потребление красного мяса — если это сложно, то нужно делать это постепенно. Сначала есть мясо раз в день, потом два-три раза в неделю, потом раз в месяц. Красное мясо один раз в месяц — это рекомендация средиземноморской диеты. Лучше заменять мясо рыбой, морепродуктами, бобовыми".

Полное отсутствие животного белка в рационе взрослого человека, по словам нутрициониста, не будет влиять разрушительно на организм при грамотно составленном меню. "Для взрослого здорового человека правильно организованное вегетарианское и даже веганское питание — это здорово. Подчеркну, что речь не о рационе, в котором присутствуют только каши и капуста с картошкой, а о полноценном питании, в котором достаточно растительного белка — сои, бобовых, семян, морских водорослей, а также злаков, зеленых овощей, фруктов. Взрослым людям, которые уже не растут, такая диета помогает поддерживать нормальную массу тела, не набирать вес, является профилактикой гипертонии, атеросклероза, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний". Но детям, утверждает Арсений Мартинчик, такая диета приносит вред, а не пользу: ведь растущему организму нужен белок для полноценного развития, а съесть столько растительной пищи, чтобы получить его нужное количество, ребенок не в состоянии из-за маленьких объемов желудка. "У детей веганство ведет к развитию неблагоприятных состояний. Это анемия из-за недостатка усвояемого железа — из растительных продуктов железо усваивается только на 5–10%; в растительном рационе отсутствует витамин B12; есть проблема развития рахита и, наконец, задержки роста из-за дефицита белка, цинка, витаминов B6 и B12, йода. Повышенный риск — у детей строгих вегетерианцев. У детей оволактовегетарианцев, которые допускают в пищу яйца и молочные продукты, проблем уже меньше".

Описание Чем заменить мясо вегану