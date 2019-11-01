Число интернет-ссылок с рекламой наркотиков за четыре года выросло в 3,5 раза

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Количество ссылок на ресурсы, пропагандирующие наркотические вещества в интернете, за последние четыре года увеличилось почти в 3,5 раза. Так, если в 2015 году их насчитывалось порядка 800, то в 2018 - 2700, сообщили ТАСС представители федерального проекта "Трезвая Россия".

Ранее президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.

"Подсчеты строятся на данных, которые присылают люди, эксперты находят в сети, активисты и автоматизированные программы. В 2015 году насчитывалось 800 ссылок, 2016 году - 1,3 тыс. ссылок, 2017 году - 2,1 тыс., 2018 году - 2,7 тыс., в 2019 году насчитывается уже около 3 тыс. ссылок. Актуальная база сейчас составляет порядка 10 тыс. ссылок", - сообщили в проекте.

Согласно данным "Трезвой России", на сегодняшний день 7 из 10 ссылок с пропагандой наркотиков, найденных в 2015 году, продолжают работать. "В 2015-2016 годах была попытка передачи данных в прокуратуру и Роскомнадзор, однако реакции не последовало", - добавили общественники. ТАСС запросил официальный комментарий у Роскомнадзора.

Как пояснил ТАСС руководитель проекта Султан Хамзаев, основная проблема в том, что интернет за последние годы стал неотъемлемой частью жизни людей и имеет больше влияние на общественность, однако система регулирования данного пространства остается на прежнем уровне. Если за пропаганду наркотиков на телевидении, радио или в газетах нарушителю грозит уголовная ответственность, то в интернете до сих пор административная. "В связи с этим существует большая проблема с точки зрения окна возможностей. Важно, чтобы наказание за пропаганду, рекламу и распространение наркотиков было подведено под одну планку", - добавил он.

"Проблема еще заключается в том, что сайты, которые сегодня распространяют наркотики, они идут по зеркальному принципу. Нужен более конкретный механизм их блокировки. Не конкретно URL-адресов, а по технологии IP-адресов, как это сделано во многих странах, и здесь Роскомнадзор немного не дорабатывает. Должен быть более молниеносный механизм по блокировке контента в интернете - с блокировкой IP-адресов, хостинг-провайдеров, для того, чтобы возможности дублировать информацию на зеркальных сайтах не было", - сказал Хамзаев.

Мнение нарколога

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн выразил обеспокоенность проблемой все большего вовлечения подростков и молодежи в наркопотребление посредством интернета, а также поддержал инициативу президента ужесточить ответственность за пропаганду наркотиков в сети.

"Все распространение сейчас уходит в интернет и даркнет, оно все там. В основном это затрагивает подростков и молодежь, наркотики - это же подростково-молодежная проблема. - сказал он в беседе с ТАСС. - То, что президент в очередной раз об этом сказал, совершенно правильно, это очередной виток борьбы с распространением наркотиков. Нужна планомерная работа по отслеживанию и закрытию всех возможных интернет-ресурсов. Это, наверное, сложно и затратно, но в любом случае нужно делать"

В действующем законодательстве предусмотрена лишь административная ответственность за пропаганду наркотиков, максимальная санкция в виде штрафа за такие деяния для граждан составляет до 5 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей. Размер штрафа для иностранца или лица без гражданства может составить до 5 тыс. рублей, однако предусмотрено и наказание в виде выдворения за пределы РФ или административный арест на срок до 15 суток.

"Трезвая Россия"

Федеральный проект "Трезвая Россия" реализуется с 2012 года. Его цель - содействие диалогу между органами государственной власти, общественными и религиозными организациями в целях разработки комплексного подхода к решению проблемы наркомании и алкоголизма в РФ.