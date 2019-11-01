Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число интернет-ссылок с рекламой наркотиков за четыре года выросло в 3,5 раза

Представители федерального проекта "Трезвая Россия" сообщили, что актуальная база сейчас составляет порядка 10 тыс. ссылок

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Количество ссылок на ресурсы, пропагандирующие наркотические вещества в интернете, за последние четыре года увеличилось почти в 3,5 раза. Так, если в 2015 году их насчитывалось порядка 800, то в 2018 - 2700, сообщили ТАСС представители федерального проекта "Трезвая Россия".

Ранее президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.

"Подсчеты строятся на данных, которые присылают люди, эксперты находят в сети, активисты и автоматизированные программы. В 2015 году насчитывалось 800 ссылок, 2016 году - 1,3 тыс. ссылок, 2017 году - 2,1 тыс., 2018 году - 2,7 тыс., в 2019 году насчитывается уже около 3 тыс. ссылок. Актуальная база сейчас составляет порядка 10 тыс. ссылок", - сообщили в проекте.

Согласно данным "Трезвой России", на сегодняшний день 7 из 10 ссылок с пропагандой наркотиков, найденных в 2015 году, продолжают работать. "В 2015-2016 годах была попытка передачи данных в прокуратуру и Роскомнадзор, однако реакции не последовало", - добавили общественники. ТАСС запросил официальный комментарий у Роскомнадзора.

Как пояснил ТАСС руководитель проекта Султан Хамзаев, основная проблема в том, что интернет за последние годы стал неотъемлемой частью жизни людей и имеет больше влияние на общественность, однако система регулирования данного пространства остается на прежнем уровне. Если за пропаганду наркотиков на телевидении, радио или в газетах нарушителю грозит уголовная ответственность, то в интернете до сих пор административная. "В связи с этим существует большая проблема с точки зрения окна возможностей. Важно, чтобы наказание за пропаганду, рекламу и распространение наркотиков было подведено под одну планку", - добавил он.

"Проблема еще заключается в том, что сайты, которые сегодня распространяют наркотики, они идут по зеркальному принципу. Нужен более конкретный механизм их блокировки. Не конкретно URL-адресов, а по технологии IP-адресов, как это сделано во многих странах, и здесь Роскомнадзор немного не дорабатывает. Должен быть более молниеносный механизм по блокировке контента в интернете - с блокировкой IP-адресов, хостинг-провайдеров, для того, чтобы возможности дублировать информацию на зеркальных сайтах не было", - сказал Хамзаев.

Мнение нарколога

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн выразил обеспокоенность проблемой все большего вовлечения подростков и молодежи в наркопотребление посредством интернета, а также поддержал инициативу президента ужесточить ответственность за пропаганду наркотиков в сети.

"Все распространение сейчас уходит в интернет и даркнет, оно все там. В основном это затрагивает подростков и молодежь, наркотики - это же подростково-молодежная проблема. - сказал он в беседе с ТАСС. - То, что президент в очередной раз об этом сказал, совершенно правильно, это очередной виток борьбы с распространением наркотиков. Нужна планомерная работа по отслеживанию и закрытию всех возможных интернет-ресурсов. Это, наверное, сложно и затратно, но в любом случае нужно делать"

В действующем законодательстве предусмотрена лишь административная ответственность за пропаганду наркотиков, максимальная санкция в виде штрафа за такие деяния для граждан составляет до 5 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей. Размер штрафа для иностранца или лица без гражданства может составить до 5 тыс. рублей, однако предусмотрено и наказание в виде выдворения за пределы РФ или административный арест на срок до 15 суток.

"Трезвая Россия"

Федеральный проект "Трезвая Россия" реализуется с 2012 года. Его цель - содействие диалогу между органами государственной власти, общественными и религиозными организациями в целях разработки комплексного подхода к решению проблемы наркомании и алкоголизма в РФ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
У наукограда Циолковский в Амурской области появился свой герб
На нем изображен земной шар и три серебряных наконечника стрел
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС