У наукограда Циолковский в Амурской области появился свой герб

ТАСС, 1 ноября. Депутаты думы ЗАТО "Циолковский" в Амурской области утвердили герб наукограда - на его поле изображены земной шар и три серебряных наконечника стрел, которые символизируют космонавтику - градообразующую отрасль Циолковского. Об этом сообщил в пятницу глава города Сергей Левицкий на своей странице в Instagram.

"Окончательно завершена очень долгая, важная и ответственная работа по созданию герба нашего города! На втором заседании думы ЗАТО Циолковский решением депутатов утверждены герб нашего города", - написал Левицкий.

На лазоревом поле герба с зеленой, окаймленной золотом оконечностью изображен серебряный земной шар с условной сеткой координат, а над ним - три серебряных наконечника стрел, у которых вместо втулок - пламя. Гербовый щит венчает муниципальная корона.

По словам Левицкого, на создание герба ушло почти восемь месяцев. В августе его проект одобрил геральдический совет при президенте РФ. "Это еще один шаг в развитии нашего муниципального образования, его соответствии громкому званию космической столицы нашей Родины", - заявил глава города.

Теперь в Циолковском хотят создать флаг и гимн города.

Город Циолковский находится в 180 км к северу от Благовещенска, возле космодрома Восточный - первого гражданского космодрома в России. До 2015 года он назывался Углегорск, но был переименован по инициативе президента России Владимира Путина и при поддержке местных жителей.