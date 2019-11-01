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В Амстердаме перенесли рассмотрение доказательств по делу о скифском золоте

Это произошло из-за подачи украинской стороной ходатайства об отводе судьи

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Сроки рассмотрения доказательств по делу о скифском золоте сдвинулись из-за того, что украинская сторона подала ходатайство об отводе судьи, сообщила ТАСС генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

В середине июля суд попросил представителей крымских музеев и украинской стороны предоставить в течение двух месяцев доказательства, чтобы определить, "у кого более веские права". Предполагается, что окончательное решение будет вынесено в конце 2019 года - начале 2020 года.

"Украинская сторона подала отвод судье. Срок рассмотрения [доказательств] еще перенесен", - сказала Умрихина.

Она уточнила, что все документы переданы адвокатам, дополнительных запросов музеи не получали. Срок рассмотрения собранных доказательств пока не назначен.

Украина ранее потребовала отвода голландского судьи, рассматривающего дело о скифском золоте: по данным украинской стороны, председательствующий судья Д. Оранье (согласно устоявшейся практике, имена судей в Нидерландах не называются - прим. ТАСС) с 2007 года "в течение нескольких лет представлял интересы российской компании "Промнефтьстрой" в "деле ЮКОСа", по сути, защищал интересы российской стороны". В этот период он тесно работал с двумя другими представлявшими интересы РФ адвокатами - Робом Мейером и Мариэль Коппенол-Лафорс. Эти же адвокаты в настоящее время защищают интересы крымских музеев в деле о скифском золоте. Решение о том, удовлетворять ли ходатайство, будет принято 1 ноября.

Тактическая ошибка Украины

Юрист и правозащитник Александр Молохов, специализирующийся на вопросах, касающихся Крыма и российско-украинских отношений, высказал мнение, что представители украинской стороны совершили ошибку, потребовав заменить судей в процессе о скифском золоте.

"Правовая позиция, которую занял суд апелляционной инстанции, для нас неплохая - и именно поэтому Украина и заявила отвод. Это крик души, шаг отчаяния: никогда они не докажут, что голландские судьи заинтересованы, подкуплены или еще что-то. На самом деле, это недальновидный шаг украинской стороны, потому что тем самым они настраивают против себя судей - в Европе это очень не приветствуется, когда без веских причин заявляют отводы. Вообще, это глупость, с тактической точки зрения - проигрышный шаг", - рассказал Молохов.

По его мнению, шансов на то, что ходатайство украинской стороны удовлетворят, нет. "Ведь тогда судьям придется формально признаться в том, что они необъективны. Но то, как они вели себя в процессе, не дает оснований так полагать. Это явно необоснованное ходатайство", - пояснил свою позицию адвокат.

О суде

Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Музеи Крыма в 2014 году отправили экспонаты на выставку в Амстердам. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей. Вопрос, куда будет отправлена коллекция, решается через суд.

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