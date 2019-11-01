Минпросвещения предложило закрепить в законе форму обучения детей на длительном лечении

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство просвещения России работает над поправками в закон об образовании, согласно которым форма обучения детей, которые находятся на длительном лечении в больницах, может быть законодательно закреплена. Об этом сообщила в пятницу замминистра просвещения Татьяна Синюгина на заседании Всероссийской конференции специалистов госпитальных школ "УчимЗнаем" - Заботливая школа - 2019".

"Нужно внести изменения в закон об образовании для того, чтобы эта форма получения образования была нормативно закреплена. Мы прорабатываем этот вопрос и, я обещаю, будем очень последовательны в достижении цели", - сказала Синюгина.

Она добавила, что при министерстве просвещения действует рабочая группа, которая занимается развитием проекта "УчимЗнаем", в частности разработкой методических рекомендаций для педагогов, которые обучают детей, находящихся на длительном лечении. Речь идет о советах по лицензированию, работе с детьми, организации образовательной среды, также предлагаются способы применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Документ подписан главой Минздрава Вероникой Скворцовой и главой Минпросвещения Ольгой Васильевой. Рекомендации, отметила Синюгина, доступны на сайте Минпросвещения.

"Сегодня мы рассматриваем вопрос наделения проекта "УчимЗнаем" статусом Федерального ресурсного центра по методическому сопровождению детей, длительно болеющих", - сказала замминистра, добавив, что подобная инициатива потребует дальнейшего развития на административном уровне в регионах.

Проект "УчимЗнаем" был создан в Москве в начале 2014 года с целью построения полноценной общеобразовательной школы для детей с тяжелыми заболеваниями, в течение длительного времени вынужденных находиться на лечении в условиях стационаров медицинских учреждений. Проект реализуется в сотрудничестве с Федеральным научно-клиническим центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, Российской детской клинической больницей и московской школой № 109.