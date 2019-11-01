Адвокаты "Мемориала" обжалуют решение суда оштрафовать организацию на 300 тыс. рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Адвокаты правозащитного центра "Мемориал" обжалуют решение Тверского суда Москвы оштрафовать организацию на 300 тыс. рублей. Об этом в пятницу агентству ТАСС сообщил адвокат Михаил Бирюков, который оказывает правовую помощь "Мемориалу".

"Жалоба обязательно будет подана, тем более что судья огласила свое решение очень формально: она озвучила лишь вводную и резолютивную части. На основании чего суд прислушался к доводам Роскомнадзора, но не учел наших доводов, так и осталось неясным", - сказал Бирюков. По его словам, если "Мемориал" будет оштрафован трижды за нарушение закона об иноагентах, это может стать причиной поставить вопрос о ликвидации правозащитного центра, его представители хотят обжаловать сегодняшнее решение суда в том числе и по этой причине.

Тверской суд Москвы в пятницу оштрафовал на 300 тыс. рублей правозащитный центр "Мемориал" за нарушение правил деятельности иностранного агента. Основанием стал протокол об административном правонарушении, составленный Роскомнадзором на организацию из-за того, что на странице ингушского представительства "Мемориала" в Facebook отсутствовала маркировка иностранного агента.

22 октября Тверской суд вынес аналогичное решение в отношении общества "Мемориал". Организацию и ее председателя правления Яна Рачинского оштрафовали на 300 тыс. рублей из-за отсутствия на видеопортале YouTube ингушского отделения маркировки иноагента.