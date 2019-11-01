Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Адвокаты "Мемориала" обжалуют решение суда оштрафовать организацию на 300 тыс. рублей

Адвокат Михаил Бирюков отметил, что если организацию оштрафуют трижды за нарушение закона об иноагентах, то это может стать причиной ликвидации правозащитного центра

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Адвокаты правозащитного центра "Мемориал" обжалуют решение Тверского суда Москвы оштрафовать организацию на 300 тыс. рублей. Об этом в пятницу агентству ТАСС сообщил адвокат Михаил Бирюков, который оказывает правовую помощь "Мемориалу".

"Жалоба обязательно будет подана, тем более что судья огласила свое решение очень формально: она озвучила лишь вводную и резолютивную части. На основании чего суд прислушался к доводам Роскомнадзора, но не учел наших доводов, так и осталось неясным", - сказал Бирюков. По его словам, если "Мемориал" будет оштрафован трижды за нарушение закона об иноагентах, это может стать причиной поставить вопрос о ликвидации правозащитного центра, его представители хотят обжаловать сегодняшнее решение суда в том числе и по этой причине.

Тверской суд Москвы в пятницу оштрафовал на 300 тыс. рублей правозащитный центр "Мемориал" за нарушение правил деятельности иностранного агента. Основанием стал протокол об административном правонарушении, составленный Роскомнадзором на организацию из-за того, что на странице ингушского представительства "Мемориала" в Facebook отсутствовала маркировка иностранного агента.

22 октября Тверской суд вынес аналогичное решение в отношении общества "Мемориал". Организацию и ее председателя правления Яна Рачинского оштрафовали на 300 тыс. рублей из-за отсутствия на видеопортале YouTube ингушского отделения маркировки иноагента.

Реклама на ТАСС
Детскую онкологическую службу создадут в Чечне
В регионе на учете в онкодиспансере состоит более 300 детей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС