"Мемориал" оштрафовали на 300 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в пятницу оштрафовал на 300 тыс. рублей правозащитный центр "Мемориал" за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил оштрафовать правозащитный центр "Мемориал на 300 тыс. рублей по ст. 19.34 КоАП РФ ("Нарушение правил деятельности иностранного агента"). Основанием стал протокол об административном правонарушении, составленный Роскомнадзором на организацию из-за того, что на странице ингушского представительства "Мемориала" в Facebook отсутствовала маркировка иностранного агента", - сказал представитель суда.

22 октября Тверской суд вынес аналогичное решение в отношении общества "Мемориал". Организацию и ее председателя правления Яна Рачинского оштрафовали на 300 тыс. рублей из-за отсутствия на видеопортале YouTube ингушского отделения маркировки иноагента.

В новость внесена правка (12:54 мск) - уточненена сумма штрафа в последнем абзаце