Российские приставы намерены отказаться от бумажных исполнительных листов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России намерена отказаться от бумажных исполнительных листов и судебных приказов, запустив электронный реестр. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФССП, это станет возможным с запуском суперсервиса "Цифровое исполнительное производство", создаваемого в рамках национальной программы "Цифровая экономика".

"В 2022 году планируется завершить цифровизацию, реализовав соответствующий реестр записей исполнительных документов. Предполагается, что исполнение приставами, банками, работодателями исполнительных документов будет осуществляться не на основании бумажных документов, а на основании записи в реестре", - пояснили в ФССП.

Выдача на руки исполнительного документа и направление его приставам уйдет в прошлое, основанием для взыскания средств станет запись, сделанная судом или другим органом, вынесшим решение, в реестре. Вместо предъявления исполнительного документа в банк, работодателю или в службу приставов взыскателю достаточно будет написать заявление об удержании средств с указанием идентификатора исполнительного документа в многофункциональном центре госуслуг или сделав отметку о своем решении через портал госуслуг.

Как отметили в ФССП, создаваемый суперсервис призван охватить все жизненные ситуации должника и взыскателя (при взыскании алиментов, долгов по кредитам, ЖКХ и другим). Приставы планируют подключить к суперсервису более 60% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые являются сторонами исполнительных производств (организации ТЭК, ЖКХ, организации, осуществляющие перевозку людей и грузов).

"Ближайшей целью по реализации суперсервиса является расширение сведений об исполнительном производстве, предоставляемых через портал госуслуг, реализация возможности получать постановления и подавать ходатайства через портал госуслуг", - сообщили в ФССП. Реестр не будет публичным (как действующий банк данных исполнительных производств, где можно проверить любого человека на наличие взыскиваемых долгов), но доступ к нему взыскателям и должникам будет возможен через портал госуслуг.

В ФССП добавили, что цифровизация принудительного исполнения и уход от бумажных исполнительных документов потребуют значительных изменений в законодательстве.