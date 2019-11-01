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Делегации 75 стран исполнят в Москве военные песни к 75-летию Победы

Он выступят на одной из центральных концертных площадок города

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Творческие делегации 75 стран исполнят военные песни на одной из центральных концертных площадок Москвы во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сопредседатель общественного движения "Бессмертный полк", народный артист СССР Василий Лановой рассказал в пятницу на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации крупных международных проектов общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

"Я пригласил международное движение на "Бессмертный полк", на торжественное 75-летие Победы в Москву, чтобы встретиться в День Победы. Мы планируем 9 мая собрать творческие делегации 75 стран и соединить их на одной из центральных площадок Москвы на сцене. Мы хотели бы вместе с потомками участников антигитлеровской коалиции и антифашистского движения спеть наши любимые военные песни", - сказал Лановой, напомнив, что главной задачей общественного движения остается сохранение исторической памяти и борьба с фальсификациями истории ВОВ.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в ВОВ. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске, в 2013 году акция распространилась на 120 городов, годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.

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