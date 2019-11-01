УФАС в Татарстане выявил около 80 нарушений в госзакупках по нацпроектам

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Татарстану выявили 78 нарушений при осуществлении госзакупок для реализации национальных проектов. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель руководителя управления Сергей Павлов.

"За 2019 год в адрес татарстанского УФАС поступило 40 жалоб на закупки, проводимые в рамках национальных проектов, две из которых мы отклонили в связи с несоблюдением порядка подачи жалоб, 22 жалобы мы признали обоснованными, 16 жалоб были признаны необоснованными. По результатам их рассмотрения выявлено 23 нарушения и выдано 11 предписаний в адрес заказчиков на устранение выявленных нарушений. Кроме того, Татарстанским УФАС проводился собственный мониторинг, в результате которого проанализировано более 90 закупок, реализуемых в рамках нацпроектов, в 55 из которых выявлены нарушения в части объективного описания закупки. Соответствующие рекомендации в адрес заказчиков на устранение нарушений в последующем также были направлены", - сказал он.

По словам Павлова, в результате проведенной работы удалось сэкономить бюджетные средства в размере 118 млн рублей. Семь заказчиков привлечены к административной ответственности на сумму в 150 тыс. рублей. "Эти денежные средства, которые мы рассчитываем как сэкономленные, они все-таки, по нашему мнению, должны пойти в дальнейшем на позитивные и благие цели развития", - добавил он.

Наибольшее число жалоб управление получило на закупки, связанные с реализацией нацпроектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение" и "Демография". Как правило, заказчики не размещали информацию о закупке в сроки, неверно оформляли документацию, устанавливали неправомерные требования к участнику закупки и неправомерно отклоняли заявки участников.