Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дело о краже iPhone из гримерки Бондарчука и Миронова направили в суд

По версии следствия, принадлежащие актерам телефоны взял со стеллажа 41-летний москвич, после чего скрылся

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Столичная прокуратура направила в суд уголовное дело о краже мобильных телефонов Федора Бондарчука и Евгения Миронова из гримерной комнаты киностудии.

"Лефортовской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 41-летнего жителя столицы. Уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы, не уточнив имен потерпевших. Между тем, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет об актерах, режиссерах Федоре Бондарчуке и Евгении Миронове.

28 августа примерно в 12:30 мск мужчина через незапертую дверь проник в гримерку на киностудии на Подъемной улице, 9, и взял со стеллажа и гримировочного столика телефоны iPhone 7 Plus и iPhone XS, принадлежащие актерам. После этого он скрылся, но в начале сентября был задержан и арестован, похищенные телефоны возвращены потерпевшим. Материальный ущерб превысил 130 тыс. руб. Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила ТАСС, что обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление.

Теги
Миронов, Евгений ВитальевичБондарчук, Федор Сергеевич
Реклама на ТАСС
Бывший президент Болгарии Пырванов принял участие в вечере памяти Примакова в Софии
На вечере представили книгу "Наш Примаков", выпущенную на болгарском языке к 90-летию со для рождения политика
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС