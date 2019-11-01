Дело о краже iPhone из гримерки Бондарчука и Миронова направили в суд

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Столичная прокуратура направила в суд уголовное дело о краже мобильных телефонов Федора Бондарчука и Евгения Миронова из гримерной комнаты киностудии.

"Лефортовской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 41-летнего жителя столицы. Уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы, не уточнив имен потерпевших. Между тем, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет об актерах, режиссерах Федоре Бондарчуке и Евгении Миронове.

28 августа примерно в 12:30 мск мужчина через незапертую дверь проник в гримерку на киностудии на Подъемной улице, 9, и взял со стеллажа и гримировочного столика телефоны iPhone 7 Plus и iPhone XS, принадлежащие актерам. После этого он скрылся, но в начале сентября был задержан и арестован, похищенные телефоны возвращены потерпевшим. Материальный ущерб превысил 130 тыс. руб. Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила ТАСС, что обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление.