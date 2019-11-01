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Власти Москвы опровергли информацию о взломе и утечке данных с сайта мэра

Акты историко-культурной экспертизы были размещены на портале в соответствии с законодательством России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Информация о взлом официального сайта мэра Москвы и утечке личных данных с портала не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Документы, опубликованные на портале mos.ru и содержащие персональные данные, были обнаружены в поисковой выдаче системы Google 31 октября 2019 года.

"Речь идет о 30 актах государственной историко-культурной экспертизы в разделе "Документы департамента культурного наследия". Взлома или утечки данных с портала mos.ru не было. Данная информация на портале mos.ru была размещена в соответствии с требованиями законодательства РФ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в соответствии с 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и постановлением правительства РФ №569 "Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе", акты историко-культурной экспертизы должны быть размещены в интернете в течение пяти рабочих дней со дня получения заключения экспертизы со всеми имеющимися приложениями, о чем обязаны знать эксперты, с которыми заключен договор.

"Эксперты самостоятельно прикрепили в виде приложения договоры, в которых были указаны их персональные данные. Эти акты в полном виде были опубликованы в сети Интернет. В настоящее время данные акты с персональными данными удалены с портала mos.ru. Экспертам дополнительно будут даны разъяснения", - заключили в пресс-службе.

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