Мосгорсуд рассмотрит дело в отношении экс-депутата Верховной рады Рудьковского

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на посольство России в Киеве в июне 2014 года, направлено в Мосгорсуд. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Николая Рудьковского. Он обвиняется по ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений), - сообщает надзорное ведомство. - После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу".

Санкция данной статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. По данным СК РФ, 14 июня 2014 года в Киеве граждане Украины Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай и активисты украинских националистических организаций "Правый сектор" (организация запрещена в РФ), "Азов" и других праворадикальных объединений забросали здание посольства камнями и пытались поджечь его при помощи пиротехнических изделий. Вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, нападавшие также повредили дипломатические автомобили. Прибывший на место происшествия украинский депутат Рудьковский присоединился к радикалам и принял активное участие в нападении на российскую дипломатическую миссию. Как полагает следствие, целью противоправных действий депутата и других нападавших было осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами.

Ущерб Министерству иностранных дел России от нападения превысил 14 млн рублей. Рудьковский был объявлен в международный розыск и в 2018 году задержан в аэропорту Внуково при пересечении границы Российской Федерации. Сейчас он находится под стражей.