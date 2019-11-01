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Путин: в кабмине должен появиться единый центр поддержки обучения рабочим профессиям

Президент также считает, что Россия может делиться своим опытом подготовки кадров с другими странами

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что в правительстве РФ появится единый центр поддержки движения WorldSkills и подготовки кадров по рабочим профессиям. Как сообщает официальный сайт Кремля, об этом глава государства заявил во время видеоконференции с участниками движения, которые находились в Екатеринбурге.

"Думаю, что и в правительстве должен, наконец, возникнуть единый центр поддержки этого движения, так же, как и подготовки, переподготовки постоянных кадров и по инженерным навыкам, и по другим профессиям, в том числе по рабочим профессиям", - сказал он. Путин заявил, что работа, которой занимается WorldSkills, очень ценна для России и "без всяких сомнений должна быть поддержана".

По словам главы государства, проблема подготовки кадров и дефицита кадров необходимой квалификации характерна не только для России, но и для мирового рынка труда в целом. "Это касается целого ряда стран, в том числе и развитых экономик Западной Европы, наших соседей и основных партнеров", - заметил он. "Для России эта проблема является достаточно острой, носит острый характер, - подчеркнул Путин. - Если мы не будем предпринимать энергичных усилий для того, чтобы эти задачи решать, то, по данным зарубежных авторитетных источников, к концу 2030 года дефицит квалифицированных кадров у нас составит где-то около трех миллионов человек".

Глава государства добавил, что это чуть меньше, чем прогнозируется для Германии или Великобритании, но для России это тоже очень много. "Кроме того, это может привести к потерям в российской экономике, которые будут измеряться сотнями миллиардов долларов недополученной прибыли, - констатировал он. - Это очень серьезная проблема и серьезный вызов для нас".

Опыт России в области подготовки кадров

Путин обратил внимание на то, что Россия должна продвигать свои передовые стандарты в области подготовки кадров и может делиться этим опытом с другими странами.

"Мы можем и должны дальше продвигать свои безусловно высокие, передовые стандарты в области подготовки кадров, делиться нашим опытом с другими странами", - сказал президент.

По словам Путина, сотрудничество в рамках WorldSkills учреждений образования и предприятий реального сектора экономики является "ярким примером обоюдной выгоды", который в бизнесе называется принципом win-win. "Результатом такого взаимодействия стали современные образовательные программы, стажировки и трудоустройство студентов на передовых производствах, повышение квалификации сотрудников, совместная работа над созданием уникальных продуктов и услуг", - сказал президент, призвав и дальше наращивать кооперацию предприятий и образовательных учреждений.

Путин отметил также особое значение конкурса "Навыки мудрых", в котором участвуют представители старшего поколения. "Они, конечно, должны быть наставниками для более молодых специалистов. Это наша давняя традиция, еще с советских времен", - заметил глава государства.

Он констатировал, что движение WorldSkills прижилось в России и "становится, по сути, общенациональным", так как оно отвечает стратегическим задачам развития страны, запросам системы образования, экономики и всего общества. Путин отметил, что движение охватило все регионы РФ, в нем участвуют 3,5 тыс. колледжей, 160 вузов и 25 крупнейших компаний. Президент назвал важным, что "фокус этой системы направлен на развитие талантов и способностей человека, создание широких возможностей" для людей всех возрастов получить новые компетенции или новую профессию. Благодаря этому можно сделать шаг вперед в карьере, повысить доход, "быть востребованными на постоянно и быстро меняющемся рынке труда", заключил Путин.

С 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге проходят соревнования профессионального мастерства среди сотрудников промышленных предприятий - VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech). Он проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", ведущих российских корпораций и предприятий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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