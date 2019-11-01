Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Удмуртский Дед Мороз присоединился к акции "Большой этнографический диктант"

Министр национальной политики региона Лариса Буранова отметила, что акция помогает привлечь внимание к тому, что люди очень мало знают о различных народах, проживающих в России
Описание
© Сайт администрации Шарканского района

ИЖЕВСК, 1 ноября. Национальный удмуртский Дед Мороз - Тол Бабай - присоединился к международной просветительской акции "Большой этнографический диктант", сообщили ТАСС в пятницу в усадьбе сказочного героя в Шарканском районе республики.

"Наш Тол Бабай присоединился к этой акции, также диктант написали руководители района, наш глава, представители различных организаций и дети из шарканской средней школы. Всего в усадьбе тест прошли 34 человека", - сказала собеседница агентства.

Как пояснила ТАСС министр национальной политики республики Лариса Буранова, акция помогает привлечь внимание к тому, что люди очень мало знают о различных народах, проживающих в России. "Например, Дальний Восток или Кавказ мы практически не знаем, поэтому такой акцией мы хотели обратить внимание жителей страны и властей разного уровня к тому, что этнокультурный компонент из системы образования не должен выходить, это принципиально важно для России", - сказала Буранова. Она отметила, что в этом году вопросы были сложнее, чем в прошлом, а среди площадок, где проводилась акция, были аэропорт Ижевска, железнодорожный вокзал, усадьба Тол Бабая и музей "Лудорвай".

Глава республики Александр Бречалов сказал ТАСС, что благодаря диктанту школьники и студенты знакомятся с историей малой родины. "Важно, чтобы те же школьники, подрастающее поколение, знали не только общую историю страны, где они живут, но и историю малой родины, своего народа, своей народности. Это крайне важный проект, и я рад, что он зародился в Удмуртии", - сказал Бречалов.

По информации организаторов, в 2019 году в республике работали 250 площадок, 39 из них - в Ижевске. В пятницу акцию также поддержал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, который прошел тест вместе с сотрудниками авиакомпании "Ижавиа" в зале ожидания ижевского аэропорта, а три пассажира рейса Ижевск - Москва написали диктант в полете. Удмуртия является инициатором проекта, который впервые провели в 2016 году.

Просветительская акция "Большой этнографический диктант" проводится в России четвертый год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного - к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдавия и другие. Акция направлена на популяризацию знаний о культуре и традициях народов России.

Теги
РоссияУдмуртия
Реклама на ТАСС
В СИЗО Москвы проводят неделю межконфессионального диалога
Акция направлена на предупреждение межнациональной и межконфессиональной напряженности и профилактики экстремизма
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС