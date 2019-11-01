Удмуртский Дед Мороз присоединился к акции "Большой этнографический диктант"

ИЖЕВСК, 1 ноября. Национальный удмуртский Дед Мороз - Тол Бабай - присоединился к международной просветительской акции "Большой этнографический диктант", сообщили ТАСС в пятницу в усадьбе сказочного героя в Шарканском районе республики.

"Наш Тол Бабай присоединился к этой акции, также диктант написали руководители района, наш глава, представители различных организаций и дети из шарканской средней школы. Всего в усадьбе тест прошли 34 человека", - сказала собеседница агентства.

Как пояснила ТАСС министр национальной политики республики Лариса Буранова, акция помогает привлечь внимание к тому, что люди очень мало знают о различных народах, проживающих в России. "Например, Дальний Восток или Кавказ мы практически не знаем, поэтому такой акцией мы хотели обратить внимание жителей страны и властей разного уровня к тому, что этнокультурный компонент из системы образования не должен выходить, это принципиально важно для России", - сказала Буранова. Она отметила, что в этом году вопросы были сложнее, чем в прошлом, а среди площадок, где проводилась акция, были аэропорт Ижевска, железнодорожный вокзал, усадьба Тол Бабая и музей "Лудорвай".

Глава республики Александр Бречалов сказал ТАСС, что благодаря диктанту школьники и студенты знакомятся с историей малой родины. "Важно, чтобы те же школьники, подрастающее поколение, знали не только общую историю страны, где они живут, но и историю малой родины, своего народа, своей народности. Это крайне важный проект, и я рад, что он зародился в Удмуртии", - сказал Бречалов.

По информации организаторов, в 2019 году в республике работали 250 площадок, 39 из них - в Ижевске. В пятницу акцию также поддержал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, который прошел тест вместе с сотрудниками авиакомпании "Ижавиа" в зале ожидания ижевского аэропорта, а три пассажира рейса Ижевск - Москва написали диктант в полете. Удмуртия является инициатором проекта, который впервые провели в 2016 году.

Просветительская акция "Большой этнографический диктант" проводится в России четвертый год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного - к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдавия и другие. Акция направлена на популяризацию знаний о культуре и традициях народов России.