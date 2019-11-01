В России прошел Большой этнографический диктант

ТАСС, 1 ноября. Большой этнографический диктант - международная просветительская акция, приуроченная ко Дню народного единства и направленная на популяризацию знаний о культуре и традициях народов России, в четвертый раз прошла на тысячах площадок в регионах. В этом году диктант россияне писали в детском лагере "Артек", у открытого костра в ненецком чуме и на борту самолета, а среди участников акции присутствовали телеведущая Оксана Федорова и Дед Мороз из Великого Устюга.

На земле и в воздухе

В этом году для написания диктанта были открыты тысячи площадок в школах, училищах, вузах, библиотеках, центрах национальных культур. Были и необычные площадки. Так, Ярослав Семенов - председатель правительства Удмуртии, которая является инициатором проведения этнографического диктанта, выполнил тестовое задание вместе сотрудниками авиакомпании "Ижавиа" в зале ожидания аэропорта Ижевска.

"Почему аэропорт? Это некий образ и символ преодоления расстояний, символ воссоединения людей, и, несмотря на то, что все мы разные, но у всех у нас есть общие человеческие ценности, которые нас объединяют - любовь, забота о ближнем, уважение к старшему поколению. Мы с вами проживаем на относительно небольшой территории, в мире и согласии более 100 национальностей. Это говорит о том, что нам необходимо больше узнавать друг друга и через наше разнообразие больше заботиться друг о друге", - сказал журналистам Семенов.

Как уточнил журналистам один из организаторов акции в аэропорту Ижевска, три пассажира рейса Ижевск - Москва решили написать диктант в полете, заполненные бланки передадут стюардессам.

Удмуртия - не единственный регион, где участники решили писать диктант "в дороге". Так в Санкт-Петербурге, где открылось в 10 раз больше площадок, чем годом ранее (139 в этом году и 13 в прошлом), впервые диктант проходил в Витебском железнодорожном вокзале.

В Свердловской области, где диктант написали более 3,5 тыс. человек (2,5 тыс. в прошлом году), к акции впервые присоединились юные проводники и машинисты из Екатеринбурга - они написали "Этнодиктант" на железной дороге, где обучаются и подрабатывают. Взрослые екатеринбуржцы получили возможность проверить свои знания в трамваях и на местном железнодорожном вокзале. А на Дальнем Востоке диктант могли написать пассажиры, прибывающие или отправляющиеся в путешествие по Транссибу: площадка была открыта прямо на железнодорожном вокзале Хабаровска.

У костра и в национальных костюмах

Среди необычных площадок были избы и подворья различных народов, населяющих Россию. Так, в Туве в этом году этнографический диктант писали на 64 площадках, в том числе тувинской юрте и русской избе, рассказала ТАСС директор республиканского агентства по делам национальностей Галина Кочергина. В Тюмени площадка была организована у открытого костра в ненецком чуме и хантыйской избе на этностойбище "Увас мир хот". Для участия в этнографическом диктанте сюда приехали порядка 20 лидеров национальных объединений и автономий области.

Одной из площадок проведения этнографического диктанта в ХМАО стал Музей истории и этнографии в городе Югорске. Как сообщила ТАСС заведующая информационно-аналитическим отделом данного музея Елена Зубова, в диктанте приняло участие порядка 60 человек. "Концертов или чего-то театрального у нас не было. Но много представителей коренных малочисленных народов Севера пришло. Они были в национальных костюмах. Очень красиво и ярко смотрелось", - сказала она.

Не обошли стороной акцию и детские организации. Так, впервые к "Большому энографическому диктанту" присоединился Международный детский центр "Артек". В нем приняли участие более 1500 детей из 84 регионов России, самым младшим участникам было 12 лет.

"Для меня диктант - это возможность понять, что я вынесла с уроков географии и из рассказов родителей. Акция помогает задуматься, что мы живем в многонациональной стране и должны уважать и ценить свою культуру и культуру других людей. Думаю, "Артек" - отличное место для такого диктанта. Например, у меня в отряде есть ребята с Сахалина, из Якутии, Бурятии, и мы все сдружились и будем общаться дальше [после окончания смены]", - цитирует слова Зои Бородулиной из Санкт-Петербурга пресс-служба "Артека".

В Севастополе возможность написать этнографический диктант уже не первый год получают слепые и слабовидящие жители города. Например, Александра участвует в акции каждый раз, несмотря на то, что практически не видит и вынуждена носить специальные очки и ходить по улице с тросточкой - практически наощупь.

"Моя задача как волонтера - зачитать слабовидящему участнику вопрос и варианты ответа, помочь поставить галочку около варианта, который он выберет", - рассказал ТАСС студент Никита, который помогал в проведении диктанта, в том числе Александре.

Знаменитости и два Деда мороза

Как сказал ТАСС руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ Игорь Баринов, акция проходит в четвертый раз, и за это время стала хорошей традицией накануне Дня народного единства.

"Акция набирает обороты с каждым годом, все больше площадок и участников, в этом году диктант также пишут в 46 странах. Каждый год центральной площадкой становится Дом Пашкова (одно из самых красивых зданий Москвы), куда приходят известные популярные медийные лица, причем все они разных национальностей. Это делается для того, чтобы привлечь внимание в первую очередь у молодежи к этой теме, чтобы у них появился интерес знакомиться с обычаями, традициями, культурой народов, проживающих в нашей стране", - сказал он.

В частности, в Доме Пашкова диктант написали телеведущая Оксана Федорова, двукратный олимпийский чемпион, обладатель кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и телеведущий, капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев.

"Я впервые принимаю участие в Большом этнографическом диктанте, наверное, в честь Дня народного единства я решила пойти и еще раз себя проверить. Как человек публичный я бываю во многих городах России, и мне хотелось самой посмотреть, знаю ли я, какие народности проживают рядом. Конечно, вопросы диктанта сложные, я поняла, что эта тема настолько глубокая, ее невозможно изучить полностью, каждый раз открываешь для себя что-то новое, будь то национальная кухня или необычные народные традиции", - сказала ТАСС Федорова.

Также в этот день в республике Удмуртия диктант в своей усадьбе написал удмуртский дед мороз - Тол Бабай, одновременно с ним задание выполнил Дед Мороз в Великом Устюге.

Принимали участие в акции и военные. Например, диктант прошел и в Омском кадетском корпусе, в нем приняли участие 33 человека. "Из них 10 человек - преподаватели и воспитатели учреждения. В том числе писал начальник Омского кадетского корпуса, Герой Советского Союза полковник Кравченко Николай Васильевич", - рассказала ТАСС координатор акции на площадке Омского кадетского корпуса Наталья Шадрина.

Об акции

Международная просветительская акция приурочена ко Дню народного единства. Она направлена на популяризацию знаний о культуре и традициях народов России. Проводится ежегодно в форме тестирования (очного и дистанционного, через интернет) с 2016 года. Участниками могут быть жители РФ и зарубежных стран, владеющие русским языком. Как таковая форма диктанта не используется, название выбрано для придания дополнительного сходства с ежегодной образовательной акцией "Тотальный диктант".

Организаторы Большого этнографического диктанта - Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Министерство национальной политики Удмуртской Республики и автономная некоммерческая организация "Ассамблея народов Удмуртии". Акция проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Института этнологии и антропологии Российской академии наук, общероссийской организации "Ассоциация антропологов и этнологов России", Ассоциации молодежных национально-культурных объединений Удмуртской Республики "Вместе" и др. За рубежом организацией мероприятия занимается Россотрудничество.

Участники должны были ответить на 30 вопросов: 20 общих и 10 уникальных для каждого региона. Сделать это нужно за 45 минут, максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100. Общие вопросы были посвящены принципам Конституции РФ, административно-территориальному устройству России, целям государственной политики страны, основным этнографическим понятиям, культурному наследию России и другим темам.