Здание бывшего посольства США в Иране разрисовали антиамериканскими граффити

ТЕГЕРАН, 2 ноября. /ТАСС/. Серия антиамериканских граффити представлена в субботу на здании бывшего посольства США в Тегеране в честь 40-летия его захвата. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Рисунки, выполненные группой иранских художников, были завершены незадолго до официальной презентации. На многих из них знаменитые символы американской культуры предстают в неожиданном свете. Так, Микки Маус со зловещим взглядом стоит с пистолетом в руках, а в упаковке из ресторана быстрого питания McDonald’s вместо картошки торчит колючая проволока.

На церемонии присутствовали ряд представителей властей Ирана, включая командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадного генерала Хосейна Салами.

4 ноября 1979 года группа иранских студентов захватила американское посольство в Тегеране и его сотрудников. Они требовали от Вашингтона выдать находившегося в США бывшего шаха Мохаммеда Резу Пехлеви Ирану для проведения суда над ним и вернуть вывезенные им богатства. 52 из 66 заложников находились в заточении 444 дня и были освобождены только 20 января 1981 года.

В ответ Вашингтон указом президента США Джимми Картера от 14 ноября 1979 года прекратил закупку иранской нефти, заморозил иранские вклады в американских банках и их зарубежных филиалах, запретил продажу Ирану запчастей для военного снаряжения. После разрыва дипотношений в апреле 1980 года был введен запрет на экспорт американских товаров в Иран, включая продовольствие и медикаменты, на денежные переводы в эту страну, а также на импорт иранских товаров.