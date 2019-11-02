Украинские поисковики перезахоронили останки 12 красноармейцев, погибших в боях за Киев

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Панихида и перезахоронение останков 12 советских воинов, отдавших жизнь в боях за Киев во время Великой Отечественной войны, прошли в субботу в поселке Гатное вблизи украинской столицы. Траурная церемония была организована партией "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ).

"Останки 12 советских воинов, погибших в 1941-1943 годах во время обороны и освобождения Киева, похоронены в братской могиле в селе Гатное. Это стало возможным благодаря работе поискового отряда "Днепр - Украина", - сказал на траурном митинге сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

По его словам, перезахоронение красноармейцев, павших в бою за украинскую столицу, стало своеобразной традицией в преддверии Дня освобождения Киева, который отмечают 6 ноября. "Мы с поисковым отрядом делаем все возможное, чтобы был похоронен последний павший во время Отечественной войны солдат", - добавил Бойко.

Он сообщил, что с 2005 года в Гатном прошло 24 церемонии перезахоронения, здесь уже покоятся останки более тысячи солдат и офицеров Красной армии.

Киевская оборонительная операция, длившаяся с июля по сентябрь 1941 года, завершилась поражением Красной армии. До ноября 1943 года столица УССР была оккупирована фашистскими войсками. За это время город потерял, по разным оценкам, до двух третей населения. 1 ноября соединения и части 1-го Украинского фронта под командованием генерала Николая Ватутина перешли в наступление в районе Букринского плацдарма, а уже к утру 6 ноября Киев был полностью освобожден.