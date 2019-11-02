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Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после гибели пяти человек при стрельбе в США

Ранее стало известно, что помещение, где произошла трагедия, было снято с помощью этого сервиса

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Компания Airbnb, являющаяся оператором онлайн-сервиса по аренде жилья, запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок. Такое решение было принято после того, как во время одной из таких встреч в арендованном доме в Калифорнии были застрелены пять человек. Об этом говорится в заявлении исполнительного директора Airbnb Брайана Чески, опубликованном в субботу в Twitter компании.

"Мы запрещаем [сдавать в аренду] дома для вечеринок и удваиваем усилия, направленные на противодействие неразрешенным сборищам и поведению, приводящему к таким страшным событиям, как в Оринде", - отметил Чески.

Стрельба, открытая в четверг вечером на вечеринке по случаю празднования Хэллоуина в американском городе Оринда (штат Калифорния), привела к гибели пяти человек. Один из них умер в ночь на субботу от полученных ранений. По данным полиции округа Контра-Коста (штат Калифорния), на вечеринке собралось около 100 человек, преимущественно молодых людей. Помещение было снято посредством сервиса Airbnb.

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