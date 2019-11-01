Fox: четыре человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в Калифорнии

ТАСС, 1 ноября. Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы, открытой в четверг вечером на вечеринке по случаю празднования Хэллоуина в американском городе Оринда (штат Калифорния). Об этом сообщил в пятницу местный филиал телекомпании Fox.

По его данным, инцидент произошел в одном из частных домов. Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения.

На месте происшествия работают медики и представители правоохранительных органов.

Новость обновлена (12:15 мск) - добавлены данные о жертвах