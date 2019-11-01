Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в США
Обновлено 

Fox: четыре человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в Калифорнии

По данным телеканала, на место происшествия прибыла полиция и скорая помощь

ТАСС, 1 ноября. Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы, открытой в четверг вечером на вечеринке по случаю празднования Хэллоуина в американском городе Оринда (штат Калифорния). Об этом сообщил в пятницу местный филиал телекомпании Fox.

По его данным, инцидент произошел в одном из частных домов. Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения.

На месте происшествия работают медики и представители правоохранительных органов.

Новость обновлена (12:15 мск) - добавлены данные о жертвах

Теги
СШАСтрельба в США
Реклама на ТАСС
Торговые ряды горят во Владимирской области
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС