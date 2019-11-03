Михаил Швыдкой и Сергей Крикалев удостоены японских орденов Восходящего солнца

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, а также еще трое россиян удостоены японского ордена Восходящего солнца различных степеней за свой вклад в развитие отношений с Японией. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье постановлении японского правительства.

Швыдкой получит орден второй степени на шейной ленте со звездой. Крикалев удостоен награды третьей степени, такие же ордена будут вручены директору Московского центра Карнеги Дмитрию Тренину и бывшему ректору Сахалинского государственного университета Борису Мисикову.

Орден Восходящего солнца шестой степени присужден Ольге Мальцевой - руководителю группы "Химавари", которая является Санкт-Петербургским отделением филиала института Икэнобо в России и странах СНГ.

В общей сложности наград удостоены 4113 граждан Японии и 136 иностранцев из 66 стран мира. Среди них - глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и бывший министр обороны США Леон Панетта.

Орден Восходящего солнца был учрежден в 1875 году, он имеет восемь степеней. Со второй половины прошлого века им были награждены десятки граждан СССР и России, в основном деятели науки и искусства, востоковеды, исследователи Японии.