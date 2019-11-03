США перешли на зимнее время

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. США в воскресенье в 02:00 по местному времени (09:00 мск) перешли с летнего на зимнее время, переведя стрелки часов на один час назад.

Таким образом разница во времени между Москвой и городами Восточного побережья США, где в том числе расположены Нью-Йорк и Вашингтон, теперь составляет не семь, а восемь часов. Обратно на летнее время часы в США переведут в марте следующего года.

Перевод времени не является обязательным для всех американских штатов, владений и территорий. Не осуществляют его штаты Аризона и Гавайи, ассоциированное с США островное государство Пуэрто-Рико, Американские Виргинские Острова, Гуам, Северные Марианские острова и Американское Самоа. Законодательное собрание штата Флорида в марте 2018 года утвердило законопроект об отказе от перехода ни зимнее время, однако данная мера продолжает согласовываться на федеральном уровне. Примеру Флориды намерены последовать Калифорния, Орегон и Вашингтон, сообщила в субботу телекомпания NBC.

С предложением рационально использовать светлое время суток выступил в 1784 году один из авторов Декларации независимости США - Бенджамин Франклин (1706-1790). Он подготовил документ, в котором рекомендовал согражданам в весенне-летний период открывать и закрывать магазины раньше, чтобы дать возможность сэкономить на освещении.

Летнее время было впервые введено в США в 1918 году распоряжением 28-го президента страны Вудро Вильсона (1856-1924). Однако год спустя законодатели высказались против перехода. Лишь в 1966 году в США был принят соответствующий закон. Согласно одобренной позже поправке, любой штат или территория могли выйти из-под его действия.

В соответствии с решением Конгресса 2007 года переход на зимнее время осуществляется в первое воскресенье ноября, а на летнее - во второе воскресенье марта.