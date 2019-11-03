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В Копенгагене установили бюст Достоевского

Официальная церемония открытия состоялась на территории культурного центра "Ассистенс"
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© Представительство Россотрудничества в Дании

СТОКГОЛЬМ, 3 ноября. /ТАСС/. Официальная церемония открытия бюста Федору Достоевскому (1821-1881) состоялась в воскресенье в Копенгагене на территории культурного центра "Ассистенс". Об этом сообщил ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Дании Артем Маркарян.

"Место установки памятника выбрано неслучайно. В 1865 году Достоевский приезжал в столицу Дании и посетил кладбище Ассистенс, могилу Сёрена Кьеркегора [1813-1855] - датского писателя и философа, основоположника экзистенциализма. Данное направление легло в основу всего творчества Достоевского. Федор Михайлович также побывал в кладбищенской часовне, на месте которой была построена новая, где теперь располагается культурный центр "Ассистенс", - рассказал Маркарян.

В торжественной церемонии открытия бюста приняли участие посол России в Дании Владимир Барбин, мэр Копенгагена Нинна Хедигер Олсен, а также автор памятника, академик Российской академии художеств Андрей Тыртышников.

В здании центра "Ассистенс" долгие годы существует театр. Датские актеры знакомят местную публику с творчеством великого русского писателя, играя спектакли по его произведениям. "Достоевский является колоссом мировой литературы и продолжает быть актуальным и вдохновляющим", - считают в центре.

Бюст Достоевского - четвертый за последние три года памятник, установленный представительством Россотрудничества в Дании при поддержке посольства РФ. На территории национального института космоса Датского технического университета в 2016 году увековечено имя первого космонавта Юрия Гагарина (1934-1968), в 2017 году в здании библиотеки университета датской столицы был открыт памятник великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину (1799-1837), а в 2018 году Королевский театр Дании принял в дар бюст выдающегося композитора Петра Ильича Чайковского (1840-1893).

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