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Дело Марии Бутиной

Бутина получила новый российский паспорт

Прежний паспорт был "отобран и подло не возвращен" сотрудниками ФБР, отметила освобожденная из американской тюрьмы россиянка
Мария Бутина Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Мария Бутина
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 3 ноября. Россиянка Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы, получила паспорт РФ взамен прежнего, который был изъят у нее сотрудниками ФБР. Об этом Бутина написала в воскресенье в социальной сети "ВКонтакте", опубликовав соответствующий пост на своей странице.

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"Я - снова полноценный гражданин России. Мне выдали новый паспорт. Прежний российский внутренний паспорт был отобран и подло не возвращен мне сотрудниками ФБР. Видимо, они его сохранили с целью глумления, надругательств и дальнейших издевательств", - написала Бутина.

Приехавшая в США на учебу Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.

Россиянка 13 декабря 2018 года в суде столичного округа Колумбия признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иноагентах в США, и 26 апреля 2019-го была приговорена к 1,5 года тюремного заключения. С учетом уже отбытого перед этим под стражей времени и примерного поведения россиянку освободили 25 октября. 26 октября она вернулась на родину

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, ДональдДело Марии Бутиной
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