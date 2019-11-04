Бутина считает, что в США ей предъявили обвинения за то, что она россиянка

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Россиянка Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, рассказала о подорванной американской системе правосудия и дала понять, что ей предъявили обвинения главным образом из-за того, что она гражданка России. Телекомпания CBS транслировала в воскресенье интервью россиянки, которое было записано незадолго до ее выхода на свободу.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

Журналистка обсуждала с Бутиной слова судьи, которая утверждала, что "преступление [россиянки] представляет собой угрозу для демократических институтов" США. "Мне очень грустно [от этого], потому что это показывает, насколько подорвана система правосудия в США", - отметила гражданка РФ.

Она считает, что утверждения судьи "в корне неверны". "Вы не можете предъявлять обвинения в совершении преступления за сбор информации, не указав, о какой именно информации идет речь. Я никогда не собирала секретную и конфиденциальную информацию", - подчеркнула россиянка.

Налаживание общественных связей

Ее попросили прокомментировать обвинения прокуратуры, согласно которым она якобы устанавливала связи с республиканцами с целью повлиять на политику США. "Если бы я не была россиянкой, то это называлось бы налаживанием общественных связей", - отметила Бутина.

Она назвала вздором обвинения в намерении повлиять на американскую политику. "Думаю, есть американская, очень старая поговорка, в которой говорится о том, что у волков есть зубы, но не все животные с зубами - волки. Нельзя судить человека по внешности", - добавила россиянка.

"Это все теории заговора. Никаких доказательств этому абсолютно нет, и мне неизвестно о каких-либо подобных действиях", - заявила Бутина, опровергая утверждения о том, что ее действиями в США руководили российские должностные лица высокого уровня.

Странный вопрос

Журналистка удивилась, как девушка из сибирского города Барнаул смогла устраивать в Москве конференции и даже пригласить на одну из них представителей руководства Национальной стрелковой ассоциации США.

"Это замечательный вопрос, который можно задать здесь, в Америке. Потому что были времена, когда люди не верили, что женщины вообще способны быть лидерами", - ответила россиянка. "Это не сексистский вопрос", - парировала журналистка. "Это именно он, - подчеркнула россиянка. - Как можно судить обо мне и говорить, что я была слишком умна для своего возраста? Думаю, в Америке высоко оценивается, когда молодежь берет свою судьбу в свои руки и борется".

Кроме того, журналистка поинтересовалась у россиянки, почему она решила задать летом 2015 года на тот момент участнику президентской гонки республиканцу Дональду Трампу вопрос о санкциях в отношении России. "Это [снятие санкций] было главной целью для каждого гражданина России, который страдает сегодня от этих санкций, я считаю, что наши страны не должны ссориться", - отметила Бутина, указав что оба государства должны состоять в дружеских отношениях.

По версии журналистки, "предельно ясно", что Бутина хотела повлиять на американскую политику. "Предельно ясно, что я стремлюсь к тому, чтобы наши две страны установили дружеские отношения. И я не имею в виду правительства, я имею в виду людей", - подчеркнула Бутина.

"Я никогда не стремилась повлиять на вашу политику. Я приехала сюда по собственному желанию, потому что хотела научиться у США и вернуться в Россию, чтобы сделать Россию лучше", - добавила она.