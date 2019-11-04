Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии, которая по традиции проводится в День народного единства, также принимают участие представители религиозных конфессий и молодежных организаций.

Вместе с президентом в церемонии участвовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России Дитрих Брауэр, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий, генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский и другие.

Кроме того, в церемонии участвовали члены Совета при президенте по межнациональным отношениям, школьники, представители молодежных организаций.

После возложения цветов Путин побеседовал и сфотографировался с участниками церемонии.

Праздник Дня народного единства

День народного единства отмечается в современной России с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году - ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613 годы). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.

После освобождения Москвы с 1613 года этот день отмечался как церковно-государственный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, поскольку с этим образом ополчение сражалось под стенами Новодевичьего монастыря, а затем освобождало Кремль. Официально эту дату отмечали на государственном уровне до прихода к власти большевиков в 1917 году. Позднее, вплоть до 2005 года, день Казанской иконы Божией Матери был исключительно православным церковным праздником.

В настоящее время в День народного единства в российских городах проходят шествия и митинги, организованные политическими партиями и общественными движениями, концерты, ярмарки, исторические реконструкции и пр. Президент РФ в этот день вручает государственные награды выдающимся деятелям науки и искусства, а также иностранным гражданам за большой вклад в укрепление дружбы и развитие культурных связей с Россией.