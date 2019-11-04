Путин считает, что День народного единства знаменует искреннюю любовь россиян к стране

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что День народного единства знаменует искреннюю и глубокую любовь россиян к своей стране.

"Поздравляю вас с Днем народного единства - праздником, который знаменует сплоченность нашего народа, нашу искреннюю, глубокую любовь к Родине", - сказал российский лидер на церемонии вручения государственных наград в Кремле. "Именно преданность Отечеству питала волю и решимость наших предков, которые более четырех веков назад объединились в народное ополчение, преодолели смуту и спасли страну от распада, освободили ее от интервентов и захватчиков, - сказал президент. - Они оставили потомкам немеркнущий пример великого поступка, когда превыше всего ставились интересы Родины, ее судьба и будущее".

"Этот мощный, всепобеждающий дух единства передавался из поколения в поколение, - добавил он. - Наш народ во все тяжелые времена всегда вставал плечом к плечу, самоотверженно сражался за свободу и независимость своей Родины, за те исторические, духовные, семейные ценности, которые всем нам так дороги".

Глава государства напомнил о предстоящем 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, назвав эту дату священной. По его словам, частью работы по подготовке к празднику стала выставка об этой войне, которую российский лидер посетил перед началом приема в Кремле. Путин признался, что его впечатлил масштаб этой выставки. "Восхищает уникальный талант каждого автора - то, что все они через годы и поколения смогли передать героизм и жертвенность этого беспримерного подвига", - заявил он.

Общество должно быть сплоченным

Владимир Путин уверен, что общество должно быть сплоченным, чтобы страна успешно развивалась.

"Самая прочная, надежная основа успешного развития России - это сплоченность нашего общества, это верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей", - заявил глава государства. По его мнению, "беречь эти традиции завещано всей историей великой страны".

"И мы твердо знаем, что только вместе мы достигнем самых высоких целей, решим самые сложные задачи, достойно ответим на любые вызовы", - подчеркнул Путин.

Путин в День народного единства вручил в Кремле премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

Атмосфера доверия

Владимир Путин поблагодарил соотечественников, проживающих за рубежом, за развитие связей с РФ.

"Хочу поблагодарить присутствующих здесь соотечественников, а также наших друзей - граждан других государств, вы очень многое делаете для развития многосторонних связей с Россией, для расширения гуманитарных, деловых, культурных, просто человеческих отношений", - обратился глава государства к приглашенным на церемонию вручения государственных наград в Кремле. "Там, где вы, как правило, возникает атмосфера взаимного доверия, которого так часто не хватает в современном мире", - отметил Путин. Он подчеркнул, что Россия "ценит их искренность и открытость, теплые чувства к РФ".

Президент поздравил социолога Леокадию Дробижеву, которой присуждена премия за вклад в укрепление единства российской нации. "Я хорошо помню ваши яркие, содержательные, убедительные выступления на Совете по межнациональным отношениям, было понятно, что говорит ученый, глубоко знающий свой предмет, но при этом вы сердцем чувствуете Россию, вы - достойный гражданин своей страны", - уверен глава государства. Он напомнил, что Дробижева стояла у истоков российской этносоциологии, посвятила жизнь изучению национальной, этнической и гражданской общероссийской идентичности, а благодаря ее упорному труду, обширным исследованиям внесла огромный вклад в формирование и совершенствование национальной политики, укрепление межнационального мира и согласия.