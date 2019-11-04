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На приеме в Кремле гостям предложили свекольные пельмени и шербет из антоновки

Также гости попробовали салат из карельской форели с огурцами

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в День народного единства вручил в Кремле премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

После церемонии награждения в Георгиевском зале состоялся торжественный прием. Гостям предлагали салат из карельской форели с огурцами, свекольные пельмени с перепелкой, шербет из антоновских яблок, морского окуня с овощами, воронежскую говядину с печеным картофелем, имбирный мусс с пряной сливой и мороженое из белого шоколада.

Перед награжденными, в частности, выступили хор Краснодарской филармонии, Сергей Волчков, Раяна Асланбекова, солисты танцевального ансамбля "Буин-хан".

Теги
РоссияПутилин, Николай Георгиевич
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