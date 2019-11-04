Русскоязычная предпринимательница вышла в число самых богатых людей Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 4 ноября. /ТАСС/. Русскоязычная предпринимательница Мария Северина вошла в список самых богатых людей в Финляндии за прошлый год. Об этом сообщила телекомпания Yle со ссылкой на новые данные финской Налоговой администрации, опубликованные в понедельник.

Северина, переехавшая в Финляндию из России 30 лет назад, заняла пятое место в списке людей с самыми высокими доходами в 2018 году. Ее общий доход составил свыше €36 млн. Северина является исполнительным директором компании HyTest, которая производит и реализует антигены и антитела для диагностической промышленности. Она также возглавила список самых богатых жителей региона Варсинайс-Суоми, центром которого является город Турку. В 2012 году в Турку ее выбрали "Новой горожанкой" года.

При этом в целом по стране больше всех из финнов в минувшем году заработал Илкка Паананен - исполнительный директор разработчика игр для мобильных устройств Supercell. Его общий доход составил €110 млн. При этом Паананен заплатил €40 млн налогов. Руководитель Supecell был во главе списка и в 2017 году, тогда его доход составил €65 млн.

На втором месте - креативный директор этой же компании Микко Кодисоя, заработавший €98 млн. На третьем - владелец компании Planmeca, которая торгует стоматологическим оборудованием, Хейкки Кюёстиля ( €47 млн).

Намного меньше оказался доход членов финского правительства. Так, больше других в 2018 году заработал министр сельского и лесного хозяйства Яри Леппя - порядка €145 тыс. А, например, нынешний премьер-министр Антти Ринне, год назад еще находившийся в рядах оппозиции, получил €95 тыс.