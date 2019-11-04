"Известия": почти 85% воспитателей в детских садах не справляются со стрессом

ТАСС, 5 ноября. Только 16% воспитателей в российских детских садах обладают высоким уровнем стрессоустойчивости, пишут во вторник "Известия" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания результаты исследования, проведенного Федеральным институтом развития образования (ФИРО) РАНХиГС по заданию правительства РФ.

Так, согласно результатам опроса "Анализ реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях", почти половина воспитателей и специалистов (40%) в детсадах обладают низким уровнем стрессоустойчивости. Еще 44% сотрудников дошкольных образовательных учреждений относятся к так называемому смешанному типу, способному справляться со стрессом от случая к случаю. И только 16% уверены в своей способности справиться с разнообразными сложными ситуациями, возникающими на работе, пишет газета.

При этом, как отмечается в публикации, одним из источников стресса для педагогов является новый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для дошкольного образования. Еще одним фактором, провоцирующим стресс, называется давление со стороны родителей детей, требования которых с каждым годом растут. При этом, как отмечают опрошенные изданием эксперты, проблема состоит и в том, что нахождение рядом с детьми человека, постоянно испытывающего стресс, ущемляет права детей.

Для решения этой проблемы ФИРО РАНХиГС предлагает комплекс мер. Среди них "Известия" перечисляют включение тренингов по стрессоустойчивости в образовательные программы и курсы повышения квалификации педагогов, реализация службы поддержки педагогов на базе консультационных центров по оказанию психолого-педагогической помощи родителям детей дошкольного возраста. Кроме того, авторы исследования полагают, что часть проблемы может быть решена, если психологи, работающие в детских садах, будут работать не только с детьми, но и с педагогами.