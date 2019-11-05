Красноярские ученые синтезировали сверхпроводники нового типа

КРАСНОЯРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Ученые Красноярского научного центра синтезировали полуторный тип сверхпроводников, которые могут применяться в радиоэлектронике, а также в качестве детекторов частиц на ускорителях. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук.

Науке были известны два типа сверхпроводников (материалов, проводящих электрический ток без потерь - прим. ТАСС). Первые сохраняют свои свойства при воздействии слабых магнитных полей, а вторые - при более сильных. Теоретически предполагалось, что существует промежуточный тип сверхпроводников.

"Российские ученые синтезировали и исследовали новый тип сверхпроводников из опалов и олова, который легко переключается из сверхпроводящего состояния в обычное и обратно. Благодаря этой способности соединения могут применяться как детекторы частиц на ускорителях или использоваться в устройствах низкочастотной радиосвязи, к примеру, для связи под водой", - говорится в сообщении.

Ученые синтезировали новый тип сверхпроводников из оксида кремния с пустотами, заполненными расплавленными оловом, который известен тем, что может изменять тип сверхпроводимости в зависимости от размера частиц. В связи с этим ученые предполагали, что на основе олова можно получать сверхпроводники обоих типов. Материалы с большими пустотами и большими наночастицами олова сохраняют свои свойства при слабом воздействии магнитного поля. Однако, если в образец с небольшими пустотами добавить наночастицы олова, он начинает показывать промежуточные характеристики.

Другой особенностью таких полупроводников стала слабая связь между наночастицами. Из-за этого сверхпроводимость в синтезированном материале может разрушаться не только из-за электромагнитного поля, но и из-за "попадания" на сверхпроводник элементарных частиц, таких как фотоны, электроны и другие. А это, в свою очередь, позволяет использовать такие сверхпроводники в устройствах для радиоэлектроники и для определения заряженных частиц. Они смогут чувствовать слабейшие изменения магнитного поля и фиксировать низкочастотные волны.

"Более того, можно подобрать и задать такие параметры, чтобы сверхпроводники реагировали только на определенные частицы. Это позволит использовать их для ловли частиц в качестве детекторов на ускорителях, таких как Большой адронный коллайдер", - цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника Института физики им. Л. В. Киренского Красноярского научного центра СО РАН Дениса Гохфельда.