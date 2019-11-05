Мост в дагестанском Буйнакске откроют после реконструкции до конца года

МАХАЧКАЛА, 5 ноября. /ТАСС/. Обрушившийся в 2018 году мост начали восстанавливать в городе Буйнакске в Дагестане. Завершить работы по его реконструкции власти планируют до конца декабря, сообщил ТАСС во вторник мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев.

Обрушение строящегося объездного дорожного моста произошло в Буйнакске в декабре 2018 года во время заливки бетона. В результате пострадали трое рабочих.

"Сейчас восстановительные работы начались уже непосредственно на месте установки моста, где в настоящее время бурят скважины для заливки будущих опор. Планируется, что все восстановительные работы будут завершены и мост будет введен в эксплуатацию до конца следующего месяца", - сказал Нургудаев.

По его словам, с открытием моста транспортная нагрузка на город существенно снизится. "В настоящее время очень много транспорта, направляющегося в несколько горных районов республики, а также большинство сел соседнего Буйнакского района, проезжают через центральные улицы Буйнакска", - пояснил собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что, по данным регионального ГУ МЧС, причиной обрушения стали нарушения правил строительства. По данному факту сотрудники следственного управления СК РФ по Дагестану возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.