Песков: давать промежуточную оценку следствию по делу Голунова непрофессионально

"Пока нет каких-либо сформулированных результатов расследования, поэтому давать промежуточные оценки было бы непрофессионально и неверно", - отметил он. На вопрос о том, как долго может длиться следствие и какой срок в Кремле посчитали бы значительным для этого процесса, Песков заметил, что такого критерия нет.

"Результаты [расследования] должны быть четко доложены главе государства", - заключил он.

Адвокат Сергей Бадамшин рассказал ТАСС, что "дело Голунова с сентября перестало интересовать СК", а "проверка сообщения о преступлении в отношении Голунова в рамках переданного из ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела с материалами служебной проверки заволокичены и не привели к возбуждению уголовного дела в отношении полицейских".