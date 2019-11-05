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Прекращение дела против Ивана Голунова

Песков: давать промежуточную оценку следствию по делу Голунова непрофессионально

В ответ на вопрос о том, как долго может длиться следствие и какой срок в Кремле посчитали бы значительным для этого процесса, пресс-секретарь президента отметил, что такого критерия нет

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Давать промежуточные оценки расследованию дела журналиста Ивана Голунова непрофессионально, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Пока нет каких-либо сформулированных результатов расследования, поэтому давать промежуточные оценки было бы непрофессионально и неверно", - отметил он. На вопрос о том, как долго может длиться следствие и какой срок в Кремле посчитали бы значительным для этого процесса, Песков заметил, что такого критерия нет.

"Результаты [расследования] должны быть четко доложены главе государства", - заключил он.

Адвокат Сергей Бадамшин рассказал ТАСС, что "дело Голунова с сентября перестало интересовать СК", а "проверка сообщения о преступлении в отношении Голунова в рамках переданного из ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела с материалами служебной проверки заволокичены и не привели к возбуждению уголовного дела в отношении полицейских".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПрекращение дела против Ивана Голунова
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