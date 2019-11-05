Полиция Воронежа начала проверку из-за конфликта автолюбителя с водителем скорой помощи

ТАСС, 5 ноября. Полиция Воронежской области проводит проверку после появления в интернете видеозаписи конфликта между водителями легкового автомобиля и скорой помощи. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

"ГИБДД передали нам ролик, на котором [виден] словесный конфликт водителей "скорой" и легкового автомобиля. Предположительно, последний отказался пропускать карету скорой медицинской помощи. Проводится проверка", - сказала собеседница агентства.

На опубликованных в одной из групп "ВКонтакте" кадрах видно, как мужчина грубо потребовал от водителя скорой помощи сдать назад, на что тот ответил, что не может это сделать. Мужчины обменялись оскорблениями, однако до драки дело не дошло. Очевидец, опубликовавший видео, утверждает, что инцидент произошел на бульваре Победы, а водитель легковушки не пропускал скорую помощь, прибывшую по вызову.