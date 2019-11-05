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Лидер движения "За права человека" не исключил создание организации без юрлица

Лев Пономарев также заявил о возможности создания коалиции с движениями, которые фактически занимаются правозащитной деятельностью, например, экологическими и социальными

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Глава общероссийского движения "За права человека" Лев Пономарев сообщил о намерении создать новую организацию без регистрации юридического лица, на случай, если нынешний статус не получится сохранить. Также он заявил о возможности создания коалиции с движениями, осуществляющими правозащитную деятельность.

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"Да, мы будем учреждать новую организацию без регистрации юрлица, на всякий случай. <...> Если мы проиграем в борьбе за сохранение юридического лица, то у нас будет организация без юридического лица дальше действовать. Мы, скорее всего, сохраним прежнее название [для новой организации]", - сказал он ТАСС во вторник.

Пономарев добавил, что вскоре состоится съезд движения, на котором планируется внести изменения в его устав по требованию Минюста. "Мы оспариваем ликвидацию движения - это одно, но поправки некоторые, которые связаны с поправками в Гражданский кодекс, что их оспаривать, мы их просто введем", - пояснил он.

Кроме того, по словам Пономарева, обсуждается вопрос создания коалиции с другими движениями, которые не считают себя правозащитными, но фактически занимаются правозащитной деятельностью, например, экологическими и социальными. "Мы сейчас ведем переговоры, создадим гражданскую коалицию, которую нельзя будет считать правозащитной <...> Мы будем проводить какие-то коалиционные действия, когда нам необходимо, а так каждая организация живет своей жизнью", - сообщил Пономарев.

Верховный суд РФ 1 ноября удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в судебной коллегии Верховного суда по административным делам, о чем после оглашения решения представитель организации сообщил ТАСС. По словам адвоката Сергея Андропова, после подачи апелляции они обратятся в ЕСПЧ.

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