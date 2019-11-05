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Власти Петербурга планируют вновь устанавливать на Дворцовой площади живую новогоднюю елку

Городские власти планируют провести онлайн-голосование, чтобы услышать мнение жителей по этому вопросу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга в 2020 году планируют провести интернет-голосование, в котором предложат жителям решить, нужно ли заменять искусственную новогоднюю елку, которая устанавливается в центре города с 2013 года, на живую. Об этом во вторник сообщил журналистам председатель городского комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол.

"На будущий год мы думаем, что нам удастся реализовать свои планы и установить на Дворцовой площади живую ель, но для этого мы хотим еще провести онлайн-голосование среди жителей нашего города, потому что этот вопрос всегда вызывал живую дискуссию. По опыту прошлых лет ель была заменена с живой на искусственную, потому что большинство, правда с небольшим перевесом высказались за то, что не нужно губить таких красавиц в живой природе, а достаточно будет установить ель искусственную", - рассказал Рябовол во время пресс-тура, посвященного оформлению Петербурга к Новому Году и Рождеству.

Впервые главная ель на Дворцовой площади стала искусственной в 2013 году - так решили горожане в результате интерактивного голосования. Высота дерева - 25 м, в этом году она вновь станет главным новогодним украшением города. "Постоянно производится техническое обслуживание ели, меняются шары частично, пришедшие в негодность, также дополняется ель новой хвоей. Количество шаров различного размера около 5 тыс", - добавил глава Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.

Всего в городе установят 61 искусственную ель, среди них 16 праздничных деревьев высотой 20 м и 45 елей высотой 14 и 8 м. Зажжение огней на всех елках города пройдет 20 декабря.

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РоссияСанкт-Петербург
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