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В агломерации Петербурга снесут крупный ТЦ из-за нарушений безопасности

При возведении комплекса, в частности, были нарушены строительные регламенты и требования пожарной безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Ленинградский областной суд обязал собственника трехэтажного торгового центра площадью более 3,5 тыс. кв. м в деревне Новое Девяткино в пригороде Санкт-Петербурга снести здание за свой счет из-за выявленных массовых нарушений требований безопасности. Об этом сообщила журналистам областная прокуратура.

"Удовлетворен иск Всеволожского городского прокурора о признании здания торгового центра, расположенного в деревне Новое Девяткино, самовольной постройкой, запрете эксплуатации и его сносе за счет собственников недвижимого имущества", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, иск в суд надзорное ведомство подало после того, как в ТЦ провели проверки, которые выявили нарушения требований безопасности, в частности, при строительстве комплекса были нарушены строительные регламенты и требования пожарной безопасности, что создает угрозу для его посетителей и арендаторов помещений.

По данным базы СПАРК, в отношении собственника ТЦ - компании "Энивей Экспедишн" - МЧС в 2018-2019 годах проводило пять внеплановых проверок на соблюдение требований пожарной безопасности в здании, в том числе с контролем ранее выданных предписаний. Согласно постановлению Всеволожского городского суда, прокуратура ранее уже судилась с собственником ТЦ, однако первая инстанция отказалась признать постройку незаконной, после чего была подана жалоба в вышестоящий областной суд, который удовлетворил требования прокурора в полном объеме, а также были аннулированы два разрешения на строительство, выданные местными властями.

По данным Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ранее с требованием обязать собственника снести здание также выступала частная фирма "Парус", однако первая инстанция прекратила производство по иску, вышестоящие арбитражи отказали в жалобах истцу.

Торговый центр расположен на улице Главной в деревне Новое Девяткино - ближайшей агломерации Петербурга, где ведется активное жилищное строительство. По данным сервисов аренды коммерческой недвижимости, торговый комплекс был построен в 2016 году, его площадь составляет 3 тыс. 648 кв. м. Комплекс располагает собственной парковкой. При этом, согласно данным Росреестра, нежилое здание площадью 3,65 тыс. кв. м введено в эксплуатацию в 2015 году, а поставлено на кадастровый учет в 2016 году.

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