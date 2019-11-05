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В Госдуме рассказали, как силовики будут бороться с нелегальными беспилотниками

Основным методом борьбы будет подавление сигнала связи с оператором, указал председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Подавление сигнала связи с оператором будет основным средством нейтрализации беспилотных летательных аппаратов, которые находятся в воздухе незаконно. Об этом во вторник в ходе круглого стола в Госдуме сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, говоря о работе над законопроектом, наделяющим силовиков правом сбивать такие дроны.

"Мы проводили консультации [с профильными ведомствами]. Первое - это, конечно, принятие мер по подавлению сигнала между оператором и самим летательным аппаратом с тем, чтобы аппарат спокойно и без всяких повреждений мог быть приземлен", - сказал Пискарев, отметив, что такие беспилотники могут быть использованы в качестве вещественного доказательства.

"В тех случаях, когда сигнал подавления не проходит, когда аппарат начинает движение в сторону людей, то тогда, конечно, в целях обеспечения безопасности можно его повредить", - уточнил глава комитета.

По его словам, в основе этой инициативы лежит стремление авторов документа обеспечить безопасное пребывание граждан в местах массового нахождения. "Мы посчитали, что закон в этом плане на сегодня не отрегулировал такого рода ситуации", - пояснил Пискарев. Предложение, добавил он, было согласовано с ведомствами, на которые распространяется действие законопроекта.

Госдума 11 сентября приняла в первом чтении законопроект, который дает право ФСБ, СВР, ФСО, полиции и Росгвардии при необходимости идентифицировать человека, управляющего беспилотником, и пресекать полет аппарата.

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